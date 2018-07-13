港股直擊 即巿股評

隔夜美股道指大彈逾兩百點，納指更創新高，惟中美貿易戰陰霾未散，港股高開低走，收市僅升44點，仍返十天線，但國指要倒跌6點收市，全日大市成交縮至不足850億元。恒指連跌四周後喘穩，本周反彈209點或0.74%。

受美股急升刺激，恒指甫開已升208點，報28689，早段最多升234點，高見28715，惟內地上證指數下跌，港股升幅顯著收窄，最終恒指升不足50點，國指更要倒跌收市。恒指收報28525點，升44點或0.16%，大市成交額844.57億元，為一個月以來最低。大市今日上升股比例為53%，下跌股比例為47%。

國企指數收報10746點，跌6點或0.06%，同時亦終止下跌四周頹勢，本周回升123點或1.17%。

恒指即月期貨收市升71點，報28558點，高水33點。

歐洲三大股市全線向好，倫敦富時100指數最新升0.74%，美國道指期貨亦升55點，報24949。

藍籌股普遍升。騰訊(00700)、滙控(00005)及港交所(00388)各升0.3%；銀娛(00027)升1.1%；友邦(01299)下滑0.2%；昨日北水淨沽盤最多的神華(01088)，全日跌2.2%，為表現包尾藍籌。

焦點板塊

內需消費股：資金追捧內需概念，蒙牛(02319)揚5.1%，升幅更冠絶藍籌；恒安(01044)升3.6%，為升幅最大國指成分股；萬洲(00288)升3.1%；頤海(01579)再創新高，曾高見18.56元，收升5.3%；H&H(01112)升4.5%；安踏(02020)漲4.6%；康師傅(00322)彈升4%。

半新股：今早當炒。昨日上市遠高招股價九成八的恒偉(08219)，今日續熱炒，全日狂升93.9%；同樣上市翌日的映客(03700)，股價勁升17.4%； 小米(01810)收市後將納入富時中國50指數，股價突破20元大關，收日飆升11.4%；紫元元(08223)亦爆升37%；連帶平安好醫生(01833)亦抽高9.9%。

焦點股份

新股：今日有三隻新股掛牌，當中表現最叻為其利工業(01731)，收造1.12元，比招股價高25.8%，不計手續費，每手賺920元；51信用卡(02051)升幅為三隻新股中最弱，全日收報9.1元，較招股價高7.1%，不計手續費，每手賺300元。

五龍電動車(00729)：早前宣布向神州租車(00699)配股，五龍股價今日大幅波動，裂口高開28.7%，報0.166元，但已是全日高位所在，隨後掉頭下跌，收造0.117元，挫9.3%；神州租車則收升0.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。