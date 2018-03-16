即巿股評 港股直擊

噚日恒指裂口低開之後回升，補返朝早個下跌裂口，之後雖然又回軟，但尾市再度發力，全日收31541點，升106點。至於噚日列入觀察名單嘅滙控(00005)，係下半場1點35分時，見5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣，如是者揀定出嚟嘅滙豐Call(13732)就咁落咗場。臨收市前10分鐘，我老細whatsapp我，先share咗我噚日條稿出嚟，過咗10分鐘後後我覆佢一個單字：「是」(大佬，突然share條link，都唔知咩事，嚇死寶寶架嘛)，然後再同我講「我買滙控同騰訊(00700)」，哦，原來係咁啫。

今朝恒指繼續呈跌勢，雖然開市後恒指努力爬返上去，至大約10點到仲補返今朝個下跌裂口(即係倒升幾點)，但依家10點48分就見回落返。日線圖睇今日恒指粒燭係「第三粒魚蛋」，支竹籤就相當於50天線(31363點)，即係話呢條線挑機咗三日都係無咩料到嘅時候，暫且可以不理住。轉保歷加通道睇，恒指呢期雖然有啲軟mode，不過好歹都叫做係保歷加上升通道裏面，暫時嘅升勢都係未變改嘅。

重點嚟啦：我都唔係買恒指輪證，我買滙控喎，咁都要大概知吓個市發生咩事嘅。開滙控日線圖，經歷一條都幾長嘅「下降通道」之後，今日滙控終於以陽燭突破呢條「下降通道」，相信係啱啱轉勢同破位，下方技術指標都只係勢頭向上，但大體仍處於偏淡至中軸水平；唔緊要，最緊要就係隻(13732)有進賬啫。

既然滙控破位，噚日miss咗嘅今日都可以追返，滙豐Call(13732)仍可取，行使價78.88元，隔咗一日街貨約15%唔算太多；進取啲可揀滙豐牛(68544)，行使價74.88元，同現價有約2.8%差距。無論係輪又好、證又好，反正今日Happy Friday(又是我舅父的Happy Birthday)，所以都係小注落場好了。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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