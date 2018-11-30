國際財經

二十國集團（G20）峰會周五在阿根廷揭幕，全球投資者都密切注視，中國國家主席習近平及美國總統特朗普周六晚上（香港時間周日早上）共進晚餐時，能否達成「貿易休戰」協議。

在此以前，投資者不敢輕舉妄動，美股周五早段和中段缺乏方向，窄幅上落，道指曾跌87點。尾段市場樂觀情緒增加，因為美國之音記者引述特朗普談及中美貿易時表示，「事情或會很好地出現」（something could very well come out）；此外，特朗普在記者會又稱，美方與中方的貿易接觸出現「良好跡象」。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則稱，預期「習特會」將取得成功，兩國官員都感受到正面氣氛。路透報道引述中方官員表示，中美在貿易方面「共識正穩定增加」。

CNBC早前報道，以對華鷹派見稱的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）將會出席「習特會」，曾令外界擔心這次會面難有正面結果。

避險高漲 美滙重上97

道指收市升199點或0.79%，報25538點，盤中最高觸及25549點；標指上揚0.82%，收報2760點；納指彈高0.79%，報7330點。不少分析員估計，中美會同意暫時不再向對方祭出新的貿易制裁措施，以爭取更多時間談判。

對貿易問題敏感的重型機械股Caterpillar股價飆4.1%，是表現最強的道指成份股，波音都上揚1.2%；英特爾則攀高3.3%，IBM漲2.3%。微軟反彈0.6%，市值報8512億美元，蘋果則回吐0.5%，市值縮至8475億美元，再次落後於微軟，失去美國第一大上市公司寶座。

歐洲股市偏軟，英、法、德股跌幅介乎0.05%至0.83%。亞洲股市個別發展，日股高收0.4%。

滙市投資者選擇避險，美滙指數尾段升0.44%，報97.22，重上97水平，美元兌歐羅漲0.69%，報1.1315美元。紐約期金收市跌0.4%，每盎斯報1226美元，本周累計跌0.3%，以最活躍月份合約價格計算，11月升0.9%。

美國聯儲局周四公布11月議息會議紀錄，顯示聯儲局官員同意，倘若之後勞工市場及通脹數據與現時預期符合甚至更佳，很快便要再次加息，市場分析聯儲局12月極大機會再加息0.25厘。

儲局研不提「漸進加息」

不過，部分官員關注貿易紛爭及企業債務等問題可能拖慢經濟增長，顯示聯儲局或於明年考慮暫停收緊貨幣政策。紀錄顯示，官員有意在往後的議息聲明中，刪除「進一步循序漸進加息」的字眼，以強調局方是按最新經濟數據去決定利率。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）周五說，目前聯儲局最需要解決的問題，是通脹持續低迷，而非過於熾熱，因此局方要檢討現行制定利率的政策。他未有評論經濟前景及利率政策。

紐約期油曾跌穿50美元，低見49.65美元，收市報每桶50.93美元，回落1%，11月累計急挫22%；倫敦布蘭特期油收報58.71美元，跌1.3%，今年1月至11月，布油累計跌約12%。

美國11月芝加哥採購經理指數（PMI）由前一個月的58.4升至66.4，好過市場預期。