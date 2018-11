國際財經

二十國集團(G20)峰會周五在阿根廷揭幕,全球投資者都密切注視,中國國家主席習近平及美國總統特朗普周六晚上(香港時間周日早上)共進晚餐時,能否達成「貿易休戰」協議。

在此以前,投資者不敢輕舉妄動,美股周五早段和中段缺乏方向,窄幅上落,道指曾跌87點。尾段市場樂觀情緒增加,因為美國之音記者引述特朗普談及中美貿易時表示,「事情或會很好地出現」(something could very well come out);此外,特朗普在記者會又稱,美方與中方的貿易接觸出現「良好跡象」。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)則稱,預期「習特會」將取得成功,兩國官員都感受到正面氣氛。路透報道引述中方官員表示,中美在貿易方面「共識正穩定增加」。

CNBC早前報道,以對華鷹派見稱的白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)將會出席「習特會」,曾令外界擔心這次會面難有正面結果。

避險高漲 美滙重上97

道指收市升199點或0.79%,報25538點,盤中最高觸及25549點;標指上揚0.82%,收報2760點;納指彈高0.79%,報7330點。不少分析員估計,中美會同意暫時不再向對方祭出新的貿易制裁措施,以爭取更多時間談判。

對貿易問題敏感的重型機械股Caterpillar股價飆4.1%,是表現最強的道指成份股,波音都上揚1.2%;英特爾則攀高3.3%,IBM漲2.3%。微軟反彈0.6%,市值報8512億美元,蘋果則回吐0.5%,市值縮至8475億美元,再次落後於微軟,失去美國第一大上市公司寶座。

歐洲股市偏軟,英、法、德股跌幅介乎0.05%至0.83%。亞洲股市個別發展,日股高收0.4%。

滙市投資者選擇避險,美滙指數尾段升0.44%,報97.22,重上97水平,美元兌歐羅漲0.69%,報1.1315美元。紐約期金收市跌0.4%,每盎斯報1226美元,本周累計跌0.3%,以最活躍月份合約價格計算,11月升0.9%。

美國聯儲局周四公布11月議息會議紀錄,顯示聯儲局官員同意,倘若之後勞工市場及通脹數據與現時預期符合甚至更佳,很快便要再次加息,市場分析聯儲局12月極大機會再加息0.25厘。

儲局研不提「漸進加息」

不過,部分官員關注貿易紛爭及企業債務等問題可能拖慢經濟增長,顯示聯儲局或於明年考慮暫停收緊貨幣政策。紀錄顯示,官員有意在往後的議息聲明中,刪除「進一步循序漸進加息」的字眼,以強調局方是按最新經濟數據去決定利率。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)周五說,目前聯儲局最需要解決的問題,是通脹持續低迷,而非過於熾熱,因此局方要檢討現行制定利率的政策。他未有評論經濟前景及利率政策。

紐約期油曾跌穿50美元,低見49.65美元,收市報每桶50.93美元,回落1%,11月累計急挫22%;倫敦布蘭特期油收報58.71美元,跌1.3%,今年1月至11月,布油累計跌約12%。

美國11月芝加哥採購經理指數(PMI)由前一個月的58.4升至66.4,好過市場預期。