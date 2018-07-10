國際財經

百事可樂業績理想，利好大市氣氛，油價造好亦推高能源股，加上傳統類股份發揮防守功能，都帶動美股周二上揚，道指早段一度漲168點，收市連升4個交易日，標指更創逾5個月收市新高。不過，銀行股出現回吐。另一邊廂，投資者繼續注視英國政局，英鎊持續反覆，惟波動較周一小。

傳統股受捧 銀行股回吐

標指早前曾攀至全日高位2795點，收市報2793點，升0.35%，亦是「四連升」，為6月初以來最長的上升期。道指收市進賬143點或0.58%；家庭用品股寶潔飆2.5%，是表現最佳成分股，陶氏杜邦與波音齊漲1.5%，油股雪佛龍上揚1.2%，埃克森美孚攀升0.9%，不過，大型銀行股在本周五陸續公布業績前有沽壓，摩根大通與高盛分別回落0.6%及0.5%。

納指表現反覆，中後段轉跌，最低曾挫至7731點，跌幅為0.31%，收市靠穩微升0.04%，報7759點。細價股指數羅素2000曾觸及歷史新高，中小型企業因為較不受中美貿易戰影響而受惠，但收市倒跌0.6%。百事可樂盈利超過預期，股價飆4.7%，加強市場對第二季業績的期望。

市場焦點重回基本因素

貿易戰暫趨平靜，投資者開始觀望企業盈利。澳洲國民銀行高級外滙策略師Rodrigo Catril說，中美貿易戰沒有新消息，令市場把焦點重新放在基本因素上，例如企業盈利。Saxo Bank股票策略主管Peter Garnry指出，第二季盈利將表現強勁，但應該不會把股市推向新高，市場情緒受前景支配，而貿易糾紛仍令人擔心。

歐股普遍向上，可是英股較法德兩大市場遜色，僅升0.05%。亞股跟隨道指隔夜暴漲320點而造好，日股升0.7%。

鎊滙反覆 油價向上

英國外相和脫歐大臣周一相繼辭職，首相文翠珊所屬保守黨兩名副主席周二也呈辭，英鎊反覆，美市尾段報1.3281美元，漲0.17%。美滙指數則升近0.1%，報94.13。紐約8月期金倒退0.3%，收報每盎斯1255.40美元。挪威與加蓬的原油供應出現干擾消息，刺激布蘭特9月期油曾高見79.51美元，收市回順報每桶78.86美元，升79美仙或1%。紐約8月期油升26美仙或0.4%，收報每桶74.11美元。