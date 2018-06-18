國際財經

中美貿易戰雲繼續籠罩全球金融市場，加上歐洲最大經濟體德國執政聯盟內訌，令投資者更加不安，道指周一開市不久失守25000點關，最多曾跌264點，低見24825點。歐亞股市亦全面下跌，避險意欲高漲，金價、日圓等避險資產需求增加。

美國三大指數中，道指成分股業務受中美貿易戰影響較大，表現也最差，是連續第五個交易日下挫，但低位逐步見吸納，最終以接近全日高位收市報24987點，僅跌103點或0.41%，尾段一度重越25000關；兩大成分股波音和Caterpillar都下滑0.8%，前者是美國對華最大出口商，後者是全球最大建築設備製造商，市場擔心兩企在中美貿易戰首當其衝；晶片股英特爾是跌幅最大成分股，低收3.4%；油股雪佛龍跟隨油價反彈1.4%，是表現最佳成分股。標指則挫0.21%，但能源板塊終止「四連跌」，抽升1.1%。納指亦逆市上揚不足1點。小型股指數羅素2000收市創歷史新高。

歐亞股全面下挫

歐股普遍挫，德股跌1.36%，法股滑0.93%；英股表現相對較佳，僅跌0.03%。亞股疲軟，日股曾跌至兩周低位，最後低收0.75%，大阪昨天發生地震，也打擊股市氣氛。投資者評估歐美兩大央行收緊貨幣政策的影響，聯儲局上周宣布加息，而歐洲央行只決定年底結束買債計劃，態度未算進取。歐羅兌美元早段最多回落0.37%，至1.1566美元，尾段靠穩倒升0.09%，報1.1620美元。美滙指數跌0.11%，報94.77，仍靠近上周五的7個月高位。

日圓升0.09% 金價反彈

避險資產明顯受惠，日圓尾段升0.09%，兌美元報110.55日圓，即市曾觸及110.30；金價從上周五的5個半月低位反彈，紐約8月期金收市升1.6美元或0.1%，報每盎斯1280.10美元。美國10年期債息曾跌至2.901厘，尾段幾乎無變動，報2.926厘。

油價初段向下，因中國的報復措施包括向美國原油加徵關稅，其後投資者趁低吸納，令價格反彈，紐約7月期油曾跌至兩年低位每桶63.59美元，但收市回升到65.85美元，升79美仙或1.2%；布蘭特8月期油升1.9美元或2.6%，報75.34美元。