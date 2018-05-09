國際財經

美國總統特朗普的前首席經濟顧問、高盛前行政總裁科恩(Gary Cohn)認為，未來將有一個全球性的加密貨幣，但不會是比特幣(Bitcoin)。

科恩接受CNBC訪問時指出，自己不是一個比特幣的超級信徒，但是區塊鏈技術的信徒，認為在某個時候將擁有一種全球性加密貨幣，世界會理解它，而這並不是基於採礦成本、電費或諸如此類的因素。

科恩預計，未來的數碼貨幣將較比特幣更簡單。這將是一種更容易理解的加密貨幣，其背後可能會有一些區塊鏈技術，但人們將更加容易理解它是如何被創造、如何移動以及如何應用的。