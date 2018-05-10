香港財經

港滙持續偏弱，港元3個月拆息19連升。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)降至1.0885厘，七連跌；3個月息則升至1.7518厘，連升19個交易日，再創2008年底以來新高。

隔夜息降至0.1886厘；1星期及兩星期拆息則分別降至0.4579厘及0.6233厘。

長息方面，半年期息略升至1.8879厘；1年期報2.2958厘。

截至本港上午11時33分，港滙報7.8496，弱見7.8499。