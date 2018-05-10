港滙持續偏弱，港元3個月拆息19連升。
據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)降至1.0885厘，七連跌；3個月息則升至1.7518厘，連升19個交易日，再創2008年底以來新高。
隔夜息降至0.1886厘；1星期及兩星期拆息則分別降至0.4579厘及0.6233厘。
長息方面，半年期息略升至1.8879厘；1年期報2.2958厘。
截至本港上午11時33分，港滙報7.8496，弱見7.8499。
今日 11:45 香港財經
港滙持續偏弱，港元3個月拆息19連升。
據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)降至1.0885厘，七連跌；3個月息則升至1.7518厘，連升19個交易日，再創2008年底以來新高。
隔夜息降至0.1886厘；1星期及兩星期拆息則分別降至0.4579厘及0.6233厘。
長息方面，半年期息略升至1.8879厘；1年期報2.2958厘。
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