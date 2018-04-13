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今日 07:22 香港財經

港滙續弱 金管局再接逾24億港元沽盤

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金管局再度入市承接港元沽盤，今日清晨在紐約市場買入24.42億港元，以維持港元滙價穩定。

連同昨晚在倫敦的入市行動，金管局已先後兩次干預港滙，合共購入32.58億港元。

港元自周四以來持續弱勢，多次觸及7.85弱方兌換水平，促使金管局採取干預行動。

下周一銀行體系結餘將降至1765億元。

金管局副總裁李達志今早8時45分，將就港滙最新情況會見傳媒。

美國聯儲局自從2015年12月展開新一輪加息周期，至今已累計加息6次，但香港未有跟隨，息差擴闊引起市場套息行為，港元滙價被壓低。

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