即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數周五收報27118點，250天線、20天線及10天線接連失守，3個交易日累計下跌670點，6月以來千餘點的升幅蒸發超過一半。港股轉弱，市場更懷疑資金是否已「用腳投票」，撤出香港。

港股6月初開始反彈時，EJFQ系統新興市場資金流指標仍未見喘定，意味資金持續流出包括香港在內的新興市場，由於該指標與恒指以往多數時間走勢亦步亦趨，如今卻分道揚鑣，反映恒指表現與資金流向並不協調。

港元拆息(HIBOR)最近全線上漲，1個月香港銀行同業拆息周四攀至約2.63厘，創出2008年金融海嘯後逾10年高位。拆息抽升，當然主要受到半年結和上市公司派息高峰期所影響；不過，中美貿易摩擦升級、中東地緣局勢惡化，加上英國脫歐等外圍事件懸而未決，本港政治爭拗又愈趨激烈，市場憂慮銀行因應政治不穩，恐資金流走而提前作準備減少拆借。此外，盛傳阿里巴巴「回歸」大規模招股等因素也許某程度放大了市場資金的需求。換言之，在「外憂內患」夾擊下，導致本港銀行流動性趨緊張。

與此同時，港滙現強勢，由上月底挨近「弱方兌換保證」的7.85水平，到近日一度升至7.82關口，除了因為業界預留資金令市場銀根偏緊外，相信美國減息預期也驅使港美息差收窄，套息活動減少，推高港滙。

參考由美元兌港元(即美電)滙價、金管局銀行體系結餘及美電遠期點子指標編製的「信報香港資金流向綜合指標」，發現周二(11日)開始呈見底回升，資金沒有明顯流出香港金融體系。

縱使暫時未見資金離開本港，惟觀察追蹤港股的最大型ETF──美國掛牌的iShares MSCI香港(EWH)可發現，外國投資者對港股後市始終偏向審慎。

附【圖】所見，今年首季EWH不斷吸資，反映外資對港股前景看法轉好，累計流入資金於3月底至4月初達高峰，與恒指其後觸頂回落非常吻合。

然而，資金流入EWH的走勢在5月初逆轉，變為淨流出，港股同期也顯著下滑，值得留意的是，近期資金淨流出EWH速度只是減慢，未因恒指稍為反彈觸發資金「回流」，意味目前還沒有足夠誘因，吸引外資對港股前景重新投下信心一票。

從技術走勢角度看，若然恒指是次補回5月22日和23日所形成的下跌裂口及「吻別」250天牛熊分界線，相信超賣反彈「任務」已經完成，後市首先會考驗26733點(今次升浪回調61.8%)，即6月初反彈起步水平，惟相信不易守穩；而下一個較有力的支持位，將落在黃金比率78.6%位置(約25768點)。

信報投資研究部

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