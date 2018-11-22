美股今晚感恩節休市，市場亦靜待下周G20峰會，港股今日表現反覆，全日升47點，重上兩萬六收市。
市場觀望氣氛濃，北水再度流出，全日淨沽4.98億元，上日為淨入1.81億港元淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)
今日偏弱的中資金融股，北水也加入沽貨行列，太保(02601)、新華保險(01336)及工行(01398)分別錄1.68億、5162萬及153萬元資金淨走，太保更是北水淨沽最多個股。
吉利汽車(00175)連升兩日，但北水今日趁高淨沽1.3億元；今日挫3.4%的石藥(01093)，全日有8108萬北水流走；大市成交奀，港交所(00388)也有6142萬元淨沽；神華(01088)收跌4.2%，全日有7756萬元資金淨走。
不過，北水流入國際金融股，友邦(01299)及滙控(00005)分別有5657萬和5552萬元淨買，上述兩股更是北水首兩隻最多流入個股。
科技股也獲北水追入，中興(00763)、騰訊(00700)及中芯(00981)分別有2719萬、1682萬及918萬元淨入。
早前首席執行官辭任的廣澤(00989)，今日大跌一成，反錄4190萬元北水淨買；豐盛(00607)也有407萬元北水流入。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、太保、融創、吉利、中芯、神華、新華保險、港交所、石藥及工行。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、滙控、中芯、友邦、吉利、廣澤、豐盛、中興及宏橋(1378)。