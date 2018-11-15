港股直擊 即巿股評

昨日收市EJ Market不少觀眾問石藥(01093)及中生製藥(01177)，兩股目前估值未算便宜，行業年底前變數仍多。

藥物種類和數量顯著增加的《國家基本藥物目錄（2018年版）》已經於本月1日正式實施，由長久憧憬變成事實後，對藥企實際助力起碼明年上半年才較明顯反映。

現時至年底的一個多月中，投資者要重點關注當局對「289目錄」的處理手法。

早在2016年3月，國務院辦公廳印發《關於開展仿製藥質量和療效一致性評價的意見》，表明《國家基本藥物目錄（2012年版）》(即舊版)中，在2007年10月1日前批准上市的化學藥品仿製藥口服固體制劑，要在今年底前完成一致性評價，另外需要臨床有效性試驗和特殊情形藥物，要在2021年底前完成一致性評價，逾期未完成則不予再註冊。

所謂「289目錄」，就是於2018年底前要完成一致性評價的口服藥物目錄。換言之，手持289項相關藥物批文的藥企，欲推進商業售賣，必先要在餘下一個多月通過一致性評價。

內地藥物主物網站之一「米內網」，曾統計截至2018年7月31日關於「289目錄」的數字，屬「289目錄」中只有13個項目通過一致性評價，有36個正申請。期內目錄中仍有近200個項目處於「無臨床試驗登記」、「無一致性評價申請」、「無通過一致性評價」的「三無」情況。

對此，據新浪醫藥報道，第二十屆全國各省市醫藥行業會長秘書長聯席會議，已提出《關於盡快完善醫藥產業創新發展相關政策的幾點建議》，當中呼籲一致性評價政策適度放寬。

近期沽壓較大石藥、中生製藥和三生製藥，近一年多均是以仿製藥走出強勢，即使「289目錄」為數不屬多，但足夠挑動已非常敏感的市場情緒，宜先待「289目錄」有眉目。

陳鎮強

信報投資研究部分析員

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