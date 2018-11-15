大市值醫藥股昨日已跑輸，今早全線下挫，石藥(01093)曾挫6.9%，見16.48元，現挫5.8%；中國生物製藥(01177)曾插7%，現挫5.7%。兩股昨日遭摩通下調目標價。
另外，三生製藥(01530)挫4%；綠葉製藥(02186)挫2.8%。
相反，百濟神州(06160)的美國預託證券將納入MSCI香港指數，股價續彈，現升5.2%。
隔晚美國生物科技板塊急挫，納斯達克生物科技指數(NBI)重挫1.99%。
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另外，三生製藥(01530)挫4%；綠葉製藥(02186)挫2.8%。
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