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今日 09:57 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】大市值藥股捱沽 石藥 中生製藥插7%

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大市值醫藥股昨日已跑輸，今早全線下挫，石藥(01093)曾挫6.9%，見16.48元，現挫5.8%；中國生物製藥(01177)曾插7%，現挫5.7%。兩股昨日遭摩通下調目標價。

另外，三生製藥(01530)挫4%；綠葉製藥(02186)挫2.8%。

相反，百濟神州(06160)的美國預託證券將納入MSCI香港指數，股價續彈，現升5.2%。

隔晚美國生物科技板塊急挫，納斯達克生物科技指數(NBI)重挫1.99%。

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