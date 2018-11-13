港股直擊 即巿股評

內地A股懶理隔夜美股重創，滬深兩市低開高走，帶挈港股拗腰彈，恒指全日高收過百點，惟仍受制十天線(現處25834)收市，全日大市波幅大，高低相差700點。

受隔夜美股大跌六百點影響，港股今早大幅低開540點，報25092，但已是今日低位所在，港股跟內地股市跌幅收窄，隨着A股低開高走，港股也上演大反撲，午後更倒升過百點，U盤更進一步嘜高，最終以全日最高位收市。恒指收市報25792，升159點或0.62%；連升兩日彈190點。

國企指數升38點或0.37%，報10478。

全日大市成交達908.72億元，較上日多24.3%。

即月期指收報25837，升286點，高水44點。

港股上升股比例52%，有48%股份下跌，反映個股偏向跟大市向好。

上證指數收市報2654點，升24點或0.93%：深成指收市報7963點，漲131點或1.68%。

今日午後有外電引述中國官員稱，自從國家主席習近平與美國總統特朗普通電話後，中美就貿易問題達成很多諒解。市場較早前一度憧憬本月底兩國元首在阿根廷G20峰會期間上演「習特會」，為緊張的貿易關係帶來轉機。

藍籌方面，明日公布季績騰訊(00700)與友邦(01299)為升市主力，合力撐起恒指71點。騰訊今早曾挫3.9%，低見260元，隨後止跌回升，全日反彈1.4%；友邦則漲1.7%。其他藍籌股普遍升，建行(00939)升0.3%；工行(01398)漲0.4%；中移動(00941)漲1.2%；吉利(00175)獲興證續叫買，但微降目標價至19.3元，全日仍揚4.7%，終止六連跌，為表現最叻藍籌；滙控(00005)則逆市微跌0.5%。

焦點板塊

內險股：A股急彈，內險股大致造好。平保(02318)漲0.8%；國壽(02628)升0.9%；新華人壽(01336)漲2.5%；財險(02328)漲1.6%；太保(02601)升1%；中國太平(00966)揚3.2%；人保(01339)微升0.6%。

內地券商股：內地股市走強，連券商股也有運行。招商證券(06099)漲2.4%；中國銀河(06881)揚2%；國泰君安(02611)升1.8%；海通證券(06837)走高1.4%；廣發証券(01776)也漲0.9%；中信証券(06030)仍升0.7%；中金(03908)升1.9%；華泰(06886)走高0.5%。

賭業股：澳門就賭牌競投展開修例工作，賭業股近乎全線升。銀河娛樂(00027)揚3.2%；金沙(01928)微升0.2%；澳博(00880)升1.2%；美高梅中國(02282)漲1.6%；永利(01128)升2.9%；只有新濠(00200)下跌，全日微降0.5%

內地航空股：油價連跌11日，續創歷史最長連跌紀錄，內地航空股趁機起飛，南方航空(01055)揚4.4%；東方航空(00670)走高1.5%；國航(00753)漲3.7%，更跑贏一眾國指成分股。

石油股：受累油股連跌，油股普遍受壓，中海油(00883)挫3.1%，為表現最差藍籌及國企指數成分股；中石油(00857)跌1.3%；中海油田服務(02883)降2.4%；但中石化(00386)低開後回穩，全日微升0.3%。

焦點股份

第一視頻(00082)：廣電總局重續第一視頻許可證，停牌逾半年後今早復牌，收市急插38.5%，為包尾個股。

偉易達(00303)：截至今年9月底止，中期純利減少13%至9010萬美元，大行指業績差過預期，隨即降目標價，股價應聲下挫，全日瀉11.8%。

信達生物(01801)：在研藥上市申請獲受理，股價即受追捧，全日炒高10%：連帶金斯瑞(01548)及歌禮製藥(01672)也分別飆7.9%和5.8%。