港股直擊 即巿股評

美股又再急插，美元強勢料不利新興市場表現，港股預託證券(ADR)預示恒指今早或大幅低開四百點，市場觀望騰訊(00700)周三季績。

周一美股大幅下挫，道指收市急跌602點或2.3%報25387點，不過仍守住200天平均線；標普500跌2%報2726點，納指跌2.8%報7200點，重回「修正區間」 (correction territory)，即較52周高位下跌逾一成。科技、金融股遭劇烈拋售，蘋果跌5%，因iPhone XR銷售前景不樂觀；亞馬遜跌逾4%；高盛跌逾7%，創七年來最大跌幅，因投資者擔心1MDB醜聞。

英國政府的脫歐方案可能不獲通過，而意大利與歐盟又為財政預算爭拗不休，英鎊和歐羅雙雙下挫，鎊滙曾跌超過1.1%，歐羅見16個月新低，美滙指數周一升0.8%，刷新去年6月以來新高至97.67。美元轉強亦令金價受壓。

此外，全球貿易緊張局勢仍令人憂慮。據外媒周一報道稱，美國總統特朗普正在考慮對海外生產的汽車加徵關稅。今年初，特朗普曾表示將對美國境外生產、出口美國的汽車徵收25%的關稅。汽車生產商與外國政府都因此批評特朗普，指出增加關稅將提高汽車價格、傷害汽車銷售與就業。

周一紐約期油收跌2.2%報每桶58.86美元，創9個月新低，連跌11日，續創歷史最長連跌紀錄。布蘭特期油收跌1.68%報69美元/桶，創7個月新低。沙地能源部長Al-Falih周一在接受媒體採訪時暗示將進一步控制產量，稱「OPEC+」將不會讓庫存繼續增加，將保持長期的油市平衡。現在需要把供應較10月水平減少100萬桶/日，沙地將在12月的石油日均供應量將較11月減少50萬桶。Al-Falih表態後，布油一度漲超2.4%，而紐油一度漲1.8%。

但特朗普隨後在推特上再度口頭打壓油價，他稱，希望沙地和油組不會削減石油產量，根據供應情況，油價應該要低得多！特朗普表態後，國際油價持續走低，回吐盤中升幅。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.06元，較本港上日收市低0.99元；騰訊昨日插3%，ADR收報264.26元，低6.34元，料今早補回本月初267元之上升裂口；國壽(02628)ADR收報16.12元，低0.2元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報13.44元，低0.3元；中石油(00857)ADR收報5.83元，低0.13元；中石化(00386)ADR收報6.59元，低5仙。電訊股方面， 中移動(00941)ADR收報73.05元，低1.15元；聯通(00762)ADR收報8.33元，低7仙；中電信(00728)ADR收報3.79元，低7仙。

ADR港股比例指數報25229，較周一恒指收市跌403點或1.6%。恒指昨日收報25633點，升31點，成交見逾一個月低。恒指短期支持參考11月1日上升裂口底部24979點附近。

焦點股份

華潤置地(01109)：公布10月實現總合同銷售金額約206億元人民幣，按年增70.7%。

金山軟件(03888)：公布截至9月底止第三季虧損5925.8萬元(人民幣‧下同)，去年同期盈利2.38億元；期內收益按年增18%。

東岳集團(00189)：公布接獲中證監發出通知，接納東岳有機硅於深圳證券交易所創業板上市的正式申請。該公司早前公布估計分拆籌集所得總額不多於45億元人民幣。

第一視頻(00082)：公布所有復牌條件已於今日獲達成，將於今早(13日)復牌。

華潤電力(00836)：公布今年首10個月，累計售電量1.3億兆瓦時，按年增3.02%；股價昨日急升逾半成。

中國旺旺(00151)：將於今日公布截至9月底止中期業績。