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今日 09:32 港股直擊 即巿股評

【異動股】指尖悅動 遊萊互動昨暴瀉 今早裂口高開

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兩隻手遊股昨日尾市暴瀉，今早高開。

半新股指尖悅動(06860)昨日瀉62.8%，收市後公布，控股股東LJ Technology購入8962.1萬股，持股量增至55.39%。股價今早高開29%，成交額暫有176萬元。

去年12月上市的遊萊互動(02022)昨日瀉67.8%，亦發公告確認集團財務狀況及業務運營正常，且除控股股東有意增持外，未知悉任何價格下降其他原因。股價今早高開14.9%，成交額暫有83.45萬元。

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