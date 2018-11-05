港股直擊 即巿股評

美股上周五回落，白宮首席經濟顧問庫德洛為中美雙方達成協議的預期「降溫」，對特朗普要求內閣起草對華貿易協議之報道加以否認。港股上周五急升過千點後，今早顯著回吐。

恒指低開436點，報26050，早段跌幅一度收窄至339點，報26146；其後沽壓增加，暫時見最多跌573點，報25912；最新在26000點水平爭持，現跌477點，報26008。

國企指數跌156點，報10531。

內地股市偏軟，上證指數報2664，跌11點或0.44%。

騰訊(00700)三日反彈兩成，今早曾挫4%，報291.2元；現跌3.4%，報293.2元。

滙控(00005)及平保(02318)跌1.8%；友邦(01299)及建行(00939)挫近2%。

蘋果上周五股價急跌，手機設備股回吐亦急，舜宇(02382)曾插6.8%，現跌4.4%，報76.95元；瑞聲(02018)插5%。

濠賭股上周五勁彈，今早回落，金沙中國(01928)插4%；上周五急升逾9%的銀娛(00027)跌2.4%。

國家能源局上周五(2日)組織召開次關於太陽能發展「十三五」規劃中期評估的成果座談會，會上強調光伏仍是國家重點支持的清潔能源，未來會得到更多支援。光伏股異動，信義光能(00968)升近8%；保利協鑫(03800)升一成二：協鑫新能源(00451)升逾7%