港股直擊 重要通告

工商銀行(01398)宣布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1604.42億元(人民幣‧下同)，按年增長4.87%。每股盈利0.45元，不派中期股息。

期內，營業收入3613.02億元，按年增長7.29%。其中，利息淨收入2776.16億元，上升10.64%；非利息收入836.86億元，下跌2.48%，當中手續費及佣金淨收入792.6億元，增加3.38%。加權平均權益回報率(ROE)15.33%。

上半年，工行淨利息差和淨利息收益率分別2.16%和2.3%，按年分別上升13個基點和14個基點。資產減值損失834.58億元，升36.05%。

在6月底，不良貸款2299.76億元，較去年底增加4.07%；不良貸款率1.54%，較去年底跌0.01個百分點，連續第6個季度下跌。核心一級資本充足率12.33%，較去年底跌0.44個百分點；一級資本充足率12.81%，跌0.46個百分點；資本充足率14.73%，跌0.41個百分點，均滿足監管要求。

工行表示，今年以來，中國經濟運行延續穩中向好態勢，邁向高質量發展起步良好。同時，外部環境不確定性增多，國內經濟結構調整正處於攻關期，多重因素交織疊加，需要密切跟踪、綜合研判、妥善應對。

展望未來，工行指，面對的挑戰主要包括國際環境的不穩定性、不確定性增加，全球金融市場波動加劇，尤其是中美經貿摩擦升級可能帶來多領域負面影響，使銀行經營面臨的風險和擾動因素增多。

此外，國內強監管、嚴監管，疊加全球金融監管的日益趨嚴，對銀行境內外合規管理和穩健經營提出更高要求。同時，跨界競爭加劇，客戶金融需求場景化、金融行為移動化和金融服務離行化趨勢明顯，迫切需要銀行加快創新轉型步伐。