即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開高走，全日波幅534點。恒指收報27100點，跌223點或0.82%，成交金額 1245.35億元。國指收報 10479點，跌55點或0.53%；上證收報2705點，跌18點或0.66%。三項指數都下跌，以恒指表現較差。

恒指最低跌至26871點，創2017年8月14日以來低位。恒指在低位反彈，最終以陽燭「倒轉錘頭」收市，並跌出保歷加通道之外，幸收市水平守在27000之上。MACD快慢線負差距增加，走勢轉差。全日上升股份624隻，下跌1034隻，整體市況轉差。

中國商務部副部長王受文將於本月率團訪美，會見負責國際事務的財政部副部長David Malpass牽頭的美國官員。美中貿易談判據稱將於8月22日至23日舉行，消息令市場憧憬貿易磨擦有望降溫。受消息影響，離岸人民幣(CNH) 走勢向好。據媒體報道，中國央行據悉禁止自貿區銀行通過同業往來賬戶向境外存放或拆放人民幣，並要求銀行不得影響實體經濟真實的跨境資金收付需求。

美國總統特朗普改變打壓美元的論調，並在社交平台上表示投資者正在將資金轉向美元。白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美元向好，反映美國人的信心在貿易戰中不斷上升，美國經濟增抵消了國際貿易沖突帶來的所有不利影響。

在企業業績佳及美中貿易談判將重啟的帶動下，美股三大指數向好。今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，並在27400水平爭持。

個股介紹：

華潤電力(00836)的主要業務為從事火力發電(包括燃煤電廠和燃氣電廠)、可再生能源(包括風力發電、水力發電及光伏發電)及煤礦開採業務。

集團在2018中期營業額上升15.3%至393.08億元，主要是所有附屬電廠的平均電價同比上升3.1%，售熱量上升31.6%及期內人民幣升值約8.8%。淨利潤上升59.6%至29.59億港元，主要原因除了是營業額增長外，還包括旗下聯營煤礦因銷量和售價上升扭虧為盈，以及由於上網電價和利用小時上升，聯營及合營的燃煤電廠利潤上升；期內旗下子公司向境外分紅減少，繳納股息稅同比下降。每股盈利61.92仙，每股中期息12.5仙，派息比率為20.2%。

集團現價市盈率為14.8倍，周息率6.093%。上日收報14.36元，上望15.9元，止損設於13.8元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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