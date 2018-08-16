今日 16:53
重要通告
港股直擊
利亞零售(00831)公布，截至今年6月底止半年盈利6735.2萬元，按年增17.91%。每股盈利8.83仙，派中期息5仙。
期內，收益25.74億元，按年增6.06%。
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