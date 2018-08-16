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今日 14:52 港股直擊 即巿股評

大摩升中銀航租目標：防守性高

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中銀航空租賃(02588)昨日收市後公布，截至6月底止中期盈利2.97億美元，按年增長23.69%，每股派中期息12.84美仙。

摩根士丹利發表報告，指中銀航租表現勝該行預期。大摩認為，集團所有資產、債務、收入和利潤均以美元計價，預計人民幣貶值和一些新興市場國家的動盪幾乎不會產生影響，在宏觀環境不確定下，可作為防禦性投資。

該行表示，中銀航租上半年租賃租金收入增加、飛機出售收入成長，以及交付前付款交易收入增多，推動利息和手續費收入增長，分別上調2018年至2020年盈利預測4.8%、5.3%和2.4%，並預計明年股息殖利率5.6%。

大摩把中銀航租目標由52.9元調高至60.3元，維持「增持」評級。

大和資本認為中銀航租中期表現稍勝該行預期，又指集團為該行在行業中主要選股之一，預測中銀航租2018年至2020年的盈利增長可達15%至25%，而且今、明兩年股息率吸引，可達5%至6%。大和重申中銀航租「買入」評級，目標價由58元上調至62元。

德銀指中銀航租組合利用率為100%，航空公司客戶的現金收款率為99.5%，上半年整體表現勝預期。目標價由57.5元上調至61元，維持「買入」評級。

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