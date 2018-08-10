即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開高走，全日波幅535點。恒指收報28607點，升248點或0.88%，成交金額911.15億元。國指收報 11019點，升118點或1.09%；上證收報2794點，升50點或1.83%。三項指數都向好，以A股表現較佳。

恒指以陽燭收市，最高升至28728點，創8月2日以來高位。若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「穿腳破頭」的利好形態。MACD快慢線正差距擴闊，走勢續改善。全日上升股份979隻，下跌598隻，整體市況偏好。

據中國證監會近日公開的的五項重點工作，滬倫通，支持A股納入富時羅素國際指數等榜上有名，但未有提及CDR。這或變相提供更多空間予香港資本市場。

美國對土耳其和俄羅斯強硬的外交政策，引發兩國貨幣重挫。韓聯社報道，北韓據悉準備於9月9日舉行閱兵，在平壤機場發現大約1萬名士兵和軍事裝備，但沒有發現洲際彈道飛彈發射車輛或戰鬥機。上述消息或令國際局勢緊張，增加投資者的避險情緒。

惠譽指出，美國與最大貿易伙伴之間的貿易沖突，可能會使全球經濟增速減少半 個百分點。美中貿易全國委員會指出，美國公司將部分生產從中國轉移到其他地區，受影響的行業包括資本商品和農業設備生產商。

美國7月生產者價格指數(PPI)環比持平，因服務成本年內首次下降；表現遜於預期。美國上周首次申領失業救濟人數減少6,000 至21.3萬，低於預期。美股三大指數偏軟，今早亞太股市下跌，夜期上升而ADR下跌，兩者背馳，料恒指走勢反覆，在28500水平爭持。

個股介紹：

中國移動(00941)的主要業務為提供移動通信和有關服務。

集團在2018年中期營運收入為3918億元(人民幣.下同)，增長2.9%，其中通信服務收入為3561億元，增長5.5%：EBITDA為1459億元，增長3.7%；股東應佔利潤為656億元，增長4.7%。移動電話客戶總數為9.06億戶，淨增1861萬戶；有綫寬帶客戶總數為1.35億戶，淨增2239萬戶。集團宣布派發中期股息每股1.826港元，利潤派息率為48%。上半年淨增移動客戶1861萬，總客戶數為9.06億戶，其中4G客戶6.8億，淨增加2732萬，4G客戶滲透率達到74.7%。

集團現價市盈率11.128倍，周息率8.983%。股份上日收報71.3元，上望80元，止損設於69.75元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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