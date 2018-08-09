九倉(00004)午後跌幅擴大，最新跌2.1%，報25.35元，成交額4260萬元。
集團中午公布，截至6月底止中期業績，股東應佔盈利28.6億元，按年下跌66.12%。撇除已分拆的九倉置業(01997)，股東應佔盈利28.6億元，按年下跌19.23%；核心盈利25.27億元，減少9.49%，收入按年增加4.07%至78.23億元。
每股第一次中期息派0.25元，較去年同期的0.64元，減少60.94%。
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