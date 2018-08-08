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今日 23:10 重要通告 港股直擊

博耳電力料中期盈轉虧

博耳電力(01685)公布，預期截至6月底止，中期將錄得重大虧損，去年同期盈利227.5萬元(人民幣‧下同)。

該公司指出，虧損主要是就截至6月底止6個月內的應收貿易賬款、客戶貸款及應收保留金，作出至少2億元的大額壞賬減值撥備。

同時，該公司亦公布，近期已於中國成功投得兩項大規模項目，其中一個項目涉及為山東省青島市地鐵一號線建造低壓環控櫃，合約價值約7000萬元。

另一個項目涉及長期客戶萬國數據服務，於上海的外高橋新發展數據中心提供低壓智能配電解決方案建造工程，合約價值約2000萬元。

下載港交所通告原文

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