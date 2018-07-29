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於納斯達克上市的內地抗癌藥研發公司百濟神州(06160)明日起招股，集資最多73.2億元，暫訂8月8日上市。

首家生科股歌禮(01672)每手入場費高逾1.6萬元，百濟每手亦要1.13萬元。該股首席財務官兼首席戰略官梁恒解釋，由於百濟於納斯達克上市，定價有需要參考股價，而且每手100股已是最低要求，故入場費已不算貴。

該股於美國上市後已有數輪發股集資，被問到IPO後多久需要再融資，梁恒表示，集資額75%將用作在研BTK藥物zanubrutinib及PD-1藥物tislelizumab的臨床試驗及註冊上市，和建立商業化團隊等。他指公司手頭現金充裕，連同IPO集資所得，數目可觀，可以支持短期需求。

百濟神州創始人John Olyer表示，全球有不少投資者熟悉生物科技，但不熟悉中國市場，而中國投資者熟悉中國市場，卻不熟悉生物科技，故他認為公司於納斯達克和香港上市，除了要在亞洲區建立品牌外，亦可教育國際和中國的投資者。

Oyler又稱，樂見抗癌藥同行研究新藥，事關「共同敵人是癌症」，而且藥企目標是研發出可負擔的新藥，內地患癌人口眾多，不可能單靠某一家公司做到。

百濟神州聯席保薦人為摩根士丹利、高盛。

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