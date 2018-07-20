港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向下，道指5連升告終。恒指連跌3日後，今早進一步下挫。

恒指今早高開43點，開市後曾升82點，見28092點半日高，及後掉頭急挫，失兩萬八，最多挫265點，見27745點，創逾9個月新低，之後跌幅一度收窄至3點，但兩萬八水平阻力大。恒指中午收報27858點，跌152點或0.5%，大市成交額447.88億元。

國企指數報10485點，跌37點或0.4%。

A股偏軟，滬指跌0.12%；深成指跌0.36%。人民幣今早喘穩，人民幣兌美元在岸價(CNY)自早段低位反彈逾200點子。

藍籌股方面，騰訊(00700)創今年低，半日跌0.9%；滙控(00005)跌0.5%；建行(00939)跌0.4%；友邦(01299)跌1.6%；平保(02318)跌1%；工行(01398)跌0.7%。另外，金沙中國(01928)跌0.5%；銀娛(00027)跌1.6%。公用事業股續見支持，煤氣(00003)創新高，半日升2.5%；中電(00002)升0.1%；電能(00006)升0.3%。

焦點板塊

手機股：板塊今早跑輸，里昂發表報告，把瑞聲瑞聲(02018)評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價由120元降至100元，股價創一年低，並失紅底，半日跌2.5%；舜宇(02382)挫4.9%為表現最差藍籌。另外，丘鈦(01478)創逾一年低，半日跌1.8%。比亞迪電子(00285)挫3.9%；信利(00732)創逾5年半低，半日挫3.8%；日前發盈喜的昂納(00877)跌1.5%。焦點半新股小米(01810)跌2.4%。

內房股：市場續憂慮人民幣貶值以及開發商債務壓力，板塊今早捱沽，融創(01918)創去年9月4日以來、逾十個月新低，半日跌3.7%；持續回購的中國恒大(03333)跌3.3%；碧桂園(02007)創去年12月8日以來新低，半日跌4.5%；中海外(00688)創逾一年低，半日跌2.5%；華潤置地(01109)挫3.5%。鉅盛華和前海人壽合計減持5%萬科A股，萬科H股(02202)半日跌2.2%；新城發展(01030)昨日獲主席斥8589萬增持，半日跌3.5%；世房(00813)挫4.9%；旭輝(00884)插7.6%。

汽車股：受北京調整新能源汽車推廣應用補助政策，北水昨日拋售汽車股，今早續弱。華晨(01114)跌3.5%；北汽(01958)跌2.1%；昨日北水沽得最多的吉利(00175)半日跌2.1%；廣汽(02238)跌1%；東風(00489)跌1.4%；長城汽車(02333)跌1.8%。

焦點股份

維達國際(03331)：公布中期業績後持續造好，股價昨日升7.2%，今早曾見14.5元，半日升4.5%。集團中期純利4.17億元，按年增長30.14%，最新獲中金升目標價至17.17元。

新奧能源(02688)：獲野村續叫買入，目標價看93元，推動股價逆市創新高，最高見過89.75元，半日升3.4%，成交金額1.89億元。

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