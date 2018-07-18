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高盛 長和(00001)

評級：買入->買入

目標價：128元->123元(較前收市價83.4元有47.5%潛在升幅)

高盛發表報告指，長和(00001)目前估值已跌至自金融危機以來最低水平，未來或有估值重估之催化劑，維持「買入」評級，目標價則輕微降至123元。

高盛指，以市盈率、市賬率及資產淨值折讓計算，長和股價已跌至2016年英國公投脫歐及其收購O2建議遭歐盟委員會否決時之水平，主要是市場認為股份並非增長股或收息股，加上受油價及滙價因素拖累，然而長和之每股盈利則由2016年時的每股7.6元改善至每股8.8元，預期今年每股盈利可續升至10.7元。該行預期公司8月2日公布上半年業績時，其盈利可按年增14%至180億元，確認盈利復甦。

高盛預期長和未來6至12個月有兩個潛在之催化劑，包括重組或出售資產，以及其電訊及零售部門數碼化策略透明度增加。該行計及對赫斯基能源的估算，將長和2018至2020年預測每股盈利下調4%至7%，目標價相應下調，但仍較現價有47%潛在上行空間，維持「確信買入」名單內。

此外，該行將長江基建(01038)2018至2020年每股盈利預測下調3%，維持目標價70元，評級「中性」。

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