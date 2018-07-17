港股直擊 即巿股評

港股勉強三連升，不過大市昨日交投薄弱，短期處待變格局。

隔晚美股三大指數個別發展。道指收升44點或0.18%，報25064點；納指收跌0.26%，報7805點；標普500指數收跌0.1%，報2798點。油價重挫逾4%，拖累能源板塊下滑。金融股上升推動道指收高，美國銀行業績勝預期，收升逾4%。

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在芬蘭赫爾辛基的會談受到市場高度關注。特朗普在新聞發布會上當被問及當今誰是美國的主要對手時，特朗普直接回答是歐盟，因為在貿易方面歐盟對美國做了不利的事情。有分析認為，如果特朗普與普京的關係改善，那就會導致美國與歐盟發生更多摩擦，歐洲與美國市場都會受到打擊。

紐約期油收市跌4.2%，每桶報68美元，創6月21日以來收市新低。布蘭特期油收跌4.6%，每桶報71.87美元，創4月17日以來收市新低。利比亞港口重開，美國將考慮豁免部分伊朗制裁，以及對全球經濟可能減速的憂慮均重壓油價。倫敦基本金屬多數收跌，LME期鋅收跌4%，期鎳收跌2.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.5 6元，較本港上日收市高1.26元；騰訊(00700)ADR收報380.2元，低1.2元；國壽(02628)ADR收報19.73元，低0.11元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報12.7元，低0.3元；中石油(00857)ADR收報5.61元，低0.11元；中石化(00386)ADR收報6.96元，低0.12元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.04元，低1仙；聯通(00762)ADR收報9.45元，高5仙。

ADR港股比例指數報28480，較上日恒指收市跌58點或0.21%。恒指昨日早段曾挫198點，一度失10天線(約28451點)，尾段拗腰回升，收報28539點，升14點或0.1%，連升3日累漲227點或0.8%。大市上升股份比例僅四成，下跌股份比例達六成。全日成交額降至只有700.62億元，創一年新低。恒指短期支持參考本月低位27830點，初步阻力為本月高位28981點，以及20天線約28725點附近水平。

焦點板塊

中資保險股:平保(02318)公布旗下四家子公司上半年原保險合同保費收入合共4079.9億元人民幣，按年上升兩成。留意今日股價表現。中國人壽(02628)上半年原保險保費收入3602億元人民幣，按年增4%。

焦點股份

莎莎國際(00178)：公布截至六月底的首季銷售數據，整體營業額按年上升24.8%，當中，港澳同店銷售按年增加25.3%。集團指，下半年高鐵(香港段)通車後，預計能進一步推高內地訪港旅客人數增長，加上多個基建項目相斷落成亦將帶動區內人流，相信零售業能受惠的行業之一，對港澳市場的未來發展仍然保持樂觀。

雅生活服務(03319)：預期截至6月底止半年盈利將按年增長超過1.5倍，去年同期盈利1.12億元人民幣。

創維數碼(00751)：公布第二季營業額105.5億元，按年增加13.4%；毛利率17%，增加1.2個百分點。

中國建材(03323)：發盈喜，預期中期盈利大幅增加，因為水泥價格上升，不過金融資產公允值大幅減少，抵銷部分盈利的升幅。

金隅集團(02009)：預期上半年淨利潤24億至26億元人民幣，按年增長三成至四成一。