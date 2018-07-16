都市麗人(02298)逆市飆高，最新升12.5%，報4.4元為三周高，成交額534萬元。
集團宣布，委任Sharen Jester Turney任首席戰略官，自7月1日起生效。
Turney曾於2006年至2016年期間擔任Victoria’s Secret的總裁兼首席執行官。
集團相信，Turney在貼身衣物行業的專業知識及豐富經驗，可大幅提升其品牌運營能力和協助集團在中國及海外市場的發展。
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