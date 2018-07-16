港股直擊 即巿股評

港股上周反彈逾200點，終止連跌四周頹勢。不過，市場關注同股不同權不被納入「港股通」對市場氣氛之影響，另外內地今日公布上季經濟增長數據亦為市場焦點。

上周五美股三大指數造好，納指連續兩日創收市新高，微升2點，報7825點。道指收升94點或0.38%，報25019點，重新站上25000點關；標普500指數收升0.1%，報2801點，創4個月來新高。聯儲局半年度貨幣政策報告重申經濟向好支持漸進加息。投資者關注公司業績。Facebook、亞馬遜、微軟再創新高。全個星期道指升2.3%，納指升1.8%。分析師預期，美股企業在第二季度業績中將可實現20%的盈利增長。

美國聯儲局發布遞交予國會的貨幣政策報告。聯儲局稱，2018年上半年美國經濟活動似乎處於穩健的擴張狀態，重申FOMC漸進式加息即將「與經濟持續性擴張保持一致」。對美國整體經濟而言，油價上漲並非太大的問題，畢竟，美國的產油國地位將繼續膨脹。

周五紐約期油收升0.26%，報每桶69.53美元，全周跌5.8%。布蘭特原油期貨收漲0.63%，每桶報74.92美元，全周跌2.8%。儘管有跡象表明原油供應緊張、增產空間有限，但市場仍擔心國際貿易爭端打壓需求，以及利比亞原油供應回升。另外，紐約期金收跌0.4%，每盎斯報1241.8美元，為一年來收市新低，全周美元滙率上升令金價受壓。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.46元，較本港上日收市高1.16元；騰訊(00700)ADR收報382.36元，高1.36元；國壽(02628)ADR收報19.84元，低2仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13元，高0.12元；中石油(00857)ADR收報5.78元，高3仙；中石化(00386)ADR收報7.08元，高3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.22元，高0.22元；聯通(00762)ADR收報9.49元，高5仙。

ADR港股比例指數報28618，較上周五收市高93點或0.33%。恒指上周五早段最多升234點，高見28715，其後升幅顯著收窄，恒指收市僅升44點，報28525點，國指收跌，全日大市成交額只有844.57億元，為一個月以來最低。恒指短期支持參考本月低位27830點，初步阻力為本月高位28981點，以及20天線約28800點附近水平。

上周五收市後，人民銀行公布中國6月新增貸款1.84萬億元人民幣，創5個月新高，高過市場預期的1.51萬億；另方面，M2按年增8%，創歷史新低，低過預期8.3%。中國第二季國內生產總值(GDP)今日揭盅，市場預期增長6.7%，內外需求見同步放緩，下半年經濟增長或受壓。國務院總理李克強在《政府工作報告》中，目標全年GDP增長6.5%左右。中國首季GDP按年增長6.8%。

焦點股份

小米(01810)：滬深交易所周末宣布，自2018年7月16日起，恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合小型股指數的成分股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入「滬港通」和「深港通」下的「港股通」股票範圍。有關決定即意味小米不被納入「港股通」。留意今日小米股價或明顯受壓，該股上周五收報21.45元，急升11.4%，較17元招股價高出兩成六。

中興通訊(00763)：獲美國商務部正式解除銷售禁令，表示已從《禁止出口人員清單》中移除。中興宣布開始全面恢復全球業務。中興H股上周後期已炒上，上周四曾飆25%，周五跌1.4%，收報13.74元。另外，公司發出盈警，預料截至今年6月底止上半年虧損70億至90億元人民幣。

碧桂園(02007)：內地澎湃新聞引述碧桂園內部小範圍內通知，自6月11日起，暫緩投資拿地、工程款進度支付至第四季度，如有特殊情況需區域總裁請示。碧桂園早前否認全面叫停三四五線城市「全覆蓋」戰略，但承認退出部分合作非操盤項目。

恒大(03333)：7月13日以3950萬元，回購180萬股，累計耗資28.18億元。

濰柴動力(02338)：公布擬在12個月內，以不超過每股15元(人民幣．下同)的價格，回購不超過5億元，即不少於3333.33萬股A股股份。留意今日其AH股價表現。