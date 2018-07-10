港股直擊 即巿股評

市場消化中美貿易戰開打消息，港股昨日一舉重上10天線，短期或有望收復二萬九關。

隔晚美股大幅收高，雖然英國政壇大地震，外相約翰遜及脫歐大臣戴德偉請辭，導致英鎊大幅波動，但未有影響股市。道指收市急升320點或1.3%，報24776點，一舉重上50天及100天平均線；納指收漲0.9%，報7756點；標普500指數亦升0.9%，報2784點。金融股和科技股領漲。Facebook、Netflix均創歷史收市新高。上周非農就業數據料超預期。投資者暫時擺脫了對貿易戰的擔憂。

美股第二季度業績期本周將揭開序幕，摩根大通、富國銀行和花旗集團周五將公布業績。超過200多家標普500企業將在未來兩周內陸續公布業績，其中包括一些可能會受到美中貿易戰衝擊的美國公司，包括Honeywell、波音、惠而浦等。不過，關稅影響尚未在盈利預測中得到體現，標普500企業第二季盈利增長預測最新為20.7%左右，略低於創下七年來最高水平的一季度26.6%的增幅。

油價造好，紐約期油升0.28%，每桶報74.01美元，市場擔憂委內瑞拉和伊朗產量下降。布倫特原油期貨收升1.39%，每桶報78.18美元，創逾一周收市新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.12元，較本港上日收市升1.77元；騰訊(00700)ADR收報399.92元，升3.92元；國壽(02628)ADR收報19.92元，升0.26元。「三桶油」亦造好，內地凌晨起上調成品油價，中海油(00883)ADR收報12.92元，升0.2元；中石油(00857)ADR收報5.8元，升3仙；中石化(00386)ADR收報7.07元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報71.16元，升0.46元；聯通(00762)ADR收報9.76元，升0.17元。

ADR港股比例指數報28961，較周一恒指收市高273點或0.94%。港股昨日最多升505點，高見28821，尾市升幅收窄，恒指收報28688點，升372點或1.32%，連升兩日累彈506點。北水昨日顯著轉強，滬深兩市「港股通」合計流入21.83億元人民幣。建行(00939)錄近2.8億元淨買入，為全日淨買入最高股份。另外，本港首隻同股不同權股份的小米(01810)昨日首掛，失守17元之招股價，收報16.8元。恒指今早有望挑戰二萬九關，短期阻力參考20天線約29300點水平，支持位為本月暫時低位27830點。

內地股市勁彈，滬指繼上周五V型收復2700點關口後，昨日躍上2800點台階。走出較早前創出之兩年半新低，不過，不少機構均認為全面反彈較難持續。

焦點股份

吉利汽車(00175)：宣布上半年總銷量為76.66萬部，按年增長44.5%，並達至今年全年銷量目標的49%。單計6月，總銷量按年增44.7%。

海螺水泥(00914)：預期截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤按年增長約53.73億元至67.17億元人民幣，增幅約80%至100%。

中國恒大(03333)：連續第五日回購，累計斥資近23億元回購約1.1億股。集團今日收報21.6元，升0.95元或4.6%。

中國心連心化肥(01866)：發盈喜，預期上半年淨利潤按年增長最少八成半，主要因為高效肥銷售佔比持續提升，行業持續整合及環保因素，導致規模較小的企業加速淘汰，令集團主要產品尿素、三聚氰胺及糠醇平均售價上漲。

東陽光藥(01558)：預期截至6月底止，上半年盈利按年增長不低於1.1倍，2017年同期盈利3.02億元人民幣。

濰柴動力(02338)：預期截至今年6月底止，上半年盈利按年增長50%至70%，至39.8億至45億元人民幣。

華泰證券(HTSC)(06886)：公布6月淨利潤2.56億元人民幣，按年跌60.9%。

海通證券(06837)：公布6月淨利潤3.53億元人民，按年跌49%。