港股直擊 即巿股評

銀基集團(00886)上周五發盈警，今早低開18%後反彈，午後跌幅有所收窄，最新報0.6元，跌7.7%，成交約550萬元。

集團公告指出，預期截至3月底止年度將錄得虧損，主因是內地部分白酒產品未能在春節旺季銷售前全部到貨，影響全年最旺節日銷售，以及期內新增較多毛利相對較低的非酒類產品，拖低整體利潤水平。集團中期虧損3934萬元，上年度全年則錄得純利615萬元。最新年度業績估計在6月底公布。

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