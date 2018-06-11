即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開低走，全日波幅561點。恒指收報30958點，跌554點或1.76%，成交金額998.12億元。國指收報 12165點，跌242點或1.95%；上證收報3067點，跌42點或1.36%。三項指數都偏軟，當中以國指表現較差。

恒指以陰燭收市，終止4連陽走勢，收市水平失守100 SMA，但仍能守在20 SMA之上。MACD快慢線正差距收窄，指數走勢回軟。全日上升股份537隻，下跌986隻，整體市況偏弱。

中國5月份工業生產者出廠價格同比上漲4.1%，高於4月漲幅3.4%及市場預期，主要受大宗商品價格上漲推動；居民消費價格同比上漲1.8%，與4月漲幅一致，並符合預期。

美國總統特朗普拒絕簽署美國本已同意的七國集團聯合聲明，推翻峰會共識，並且猛烈抨擊加拿大總理特魯多，令貿易摩擦再度升溫。特朗普再次抱怨與加拿大和墨西哥之間的貿易往來，並威脅稱如果不能達成協議，將會退出北美自貿協定。特朗普提意讓俄羅斯回歸八國集團，意大利總理孔特對此表示支持。不過，歐盟委員會主席容克表示，歐盟不認為美國在貿易上遭受不公平待遇。

另方面，美國總統特朗普和北韓領導人金正恩先後抵達新加坡，並將展開兩國首腦歷史性峰會，相信會是本周投資市場的焦點之一。

上周五美股三大指數向好，但七國集團的會議結果或會為市場添變數，今早亞太股市略好，夜期及ADR上升，料恒指可高開反覆偏好，有望挑戰31350水平。

個股介紹：

永達汽車(03669)的主要業務為在中國通過其4S經銷店從事汽車銷售、提供售後服務、分銷汽車保險產品及汽車租賃服務。

集團全資附屬上海永達投資控股集團在截至2018年3月底，乘用車銷售收入增加17.6%至105.28億元(人民幣.下同)；售後服務收入增加20.2%至17.64億元；綜合收入(包括金融和保險代理服務收入)增加18.5%至126.97億元。綜合毛利率11.99%，增長0.36個百分點。淨利潤4.12億元，增長27.8%。

中國將於7月1日起調降汽車整車及零部件的進口關稅，料可為4S店帶來更多商機。

參考彭博數據，集團預測市盈率為 7.21倍，周息率 4.17%。股份上日收報9.63元，上望12.06元，止損設於9元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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