港股直擊 即巿股評

港股連升兩日後，今早一度升穿50天線，惟貿易戰憂慮持續，午後隨A股下挫，收市失守昨日收復的平均線。大市成交不足千億，下跌股份比例達七成。

恒指今早低開60點，甫開曾挫168點見半日低，其後拗腰，一度倒升140點，見30848點，重上50天線(約30721點)即見沽壓，復挫逾150點，中午跌128點，午後穿上午低位，尾段跌幅進一步擴大，曾352點，見30355點全日低。

恒指收報30418點，跌290點或0.9%，復失昨日攻克的100天線(約30624點)、10天線(約30544點)和20天線(約30453點)。大市今日下跌股份比例為70%，上升股比例為30%。

總結全周，恒指跌390點或1.3%。

全日成交額992.89億元，較上日減少約156.44億元或13.6%。

國企指數收報12054點，跌185點或1.5%。國指全周跌207點或1.7%。

恒指即月期貨收市跌400點或1.3%，報30358點，低水60點。

A股亦下挫，滬指收市跌1.47%，全周累挫2.77%；深成指跌1.79%。兩市成交額約4473億元人民幣。

貿易戰方面，澎湃新聞引述美國商務部新聞官Will Reinert稱，對中興的禁令目前沒有扭轉的餘地或協商的空間，亦確認中興將不能使用包含安卓(Android)操作系統在內的美國公司軟件。美國國會委員會報告則指，內地政府可能支持部分企業進行間諜活動，以提高內地企業競爭力，並點名華為、中興及聯想集團(00992)。此外美國財政部可能行使緊急情況取得的權力，限制中國公司在美國的投資。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌58點，報24579。

藍籌方面，騰訊(00700)低見398.422收市跌1.4%；友邦(01299)跌0.9%。另外，新地(00016)跌1.4%；「三桶油」回吐1.2%至2.6%；華潤置地(01109)和中海外(00688)跌約2.1%。相反，滙控(00005)獲瑞信升評級至「中性」，收市升0.7%；恒生(00011)升0.1%；九倉置業(01997)升1.5%；中移動(00941)升0.4%。

焦點板塊

科技股：台積電(TSMC)下調全年銷售預測，料今個財政年度的營業額將增長10%，原因是高檔智能手機市場需求轉弱。隔晚美國蘋果公司股價挫2.84%，本港手機設備股全線受壓，瑞聲科技(02018)曾挫9.2%見近8個月低，收市挫7.3%，全周插15.47%為藍籌跌幅王。舜宇(02382)跌5.6%；比亞迪電子(00285)挫7.7%；丘鈦(01478)跌5.1%；高偉(01415)跌0.5%。半導體股先高後回，中芯(00981)跌0.7%；華虹半導體(01347)破頂後倒跌2.6%；首季少賺16%的ASM太平洋(00522)反覆升1.5%。軟件股跑輸，金山軟件(03888)跌1.8%；金蝶(00268)曾挫9.7%，收市挫7.7%；中國軟件國際(00354)挫6.4%；擎天軟件(01297)跌6%；博雅互動(00434)曾挫13.4%，收市挫12.5%。

中資金融股：內銀股全線吐，建行(00939)跌1.5%；工行(01398)跌1.7%；中行(03988)跌1.2%；信行(00998)跌2.7%；招行(03968)跌2.6%。另外，中國華融(02799)復牌收市挫11.9%創逾一年低，成交額12.1億元。中國華融董事長賴小民，已於本月17日(周二)辭去董事長兼執行董事職務，集團提名王占峰接任。賴小民因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查。另外華融旗下三隻細股復牌，華融金控(00993)挫10.4%；華融投資(02277)挫10.8%；太平洋實業(00767)挫13.2%。另外，內地傳媒日前指，中國港橋(02323)主席劉廷安亦一同被當局帶走，中國港橋指管理層能夠與劉廷安聯絡，股價收市跌9.8%。

中資航空股：連日受壓，南航(01055)見7.06元為今年新低，收市挫5.8%，連跌8日，其A股挫5.06%；國航(00753)跌3.9%，連跌4日，其A股挫3.99%；東航(00670)見5.29元為今年低，收市跌5.7%，連跌4日，其A股跌1.66%。

焦點股份

香港寬頻(01310)：股價曾升一成，見11.04元創新高，收市升5.2%。集團截至今年2月底止中期股東應佔溢利2.41億元，按年上升4.23倍，每股盈利24.1仙；派中期息26仙，按年上升18%。

開源控股(01215)：以8.1億元出售上環晉逸海景精品酒店予梁紹鴻，預期出售收益約3.37億港元。今早復牌曾狂飆 86.8%，見創逾一年高，收市升32.1%，成交額1320萬元。

Zhicheng Technology(08511)：今日掛牌，收報0.495元，較招股價0.65元，低23.8%，成交額約4910萬元。不計手續費，每手4000股虧損620元。

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