即巿股評 港股直擊

環球股市繼續隨中美貿戰消息上落，與其話呢場係貿易戰，應該話係貿易爭端，又或者係口水戰較為適合。美國先出招，中國不甘示弱還擊，但侵侵一句中美並非爆發貿易戰，只係尋求方法要中國喺國際貿易上要公平，美股周三及周四反彈，港股ADR勁升。不過喺今早港股開市前，埋門一腳，侵侵又發功，話要額外向中國高達1000億美元商品徵稅，美國再還招又令道指期貨急挫，而港股喺黑期亦急回，重返30000點樓下。不過港股上唔番100日線(30485點)，淡友覺得放心，大戶凶佢唔倒，只係今日唔知聽日事，日日玩裂口，大市上落如買大細。

經過2月份大市急回再急彈，日波幅、周波幅及月波幅擴大，缸邊友對飄忽市況應見怪不怪，尤其自美國挑起貿易爭端，環球股市更成為消息市，單日千點波幅隨消息上落。其實消息市又好，政治市又好，根本無得估，唔需要見到大市跌一千幾百點以為世界末日大嗌股災，亦咪以為反彈一千幾百點，又入大直路要狂牛直奔天。目前市況係反覆，港股喺29200至31200點呢二千點上落，大戶舞高弄低足以好淡通殺，玩殘散戶。面對如此波動市況，兩個應對方法，短線炒家逢大跌低吸，點為之大跌，三兩個交易日跌二千點已可博反彈，但要見好識收，有糊識食。至於長線投資，除非閣下確認熊市降臨，否則係目前波動市況之下，應以不變應萬變，盡量減低倉位，坐住優質強勢股，任由大市二三千點波動，亦應市動心不動，唔好畀短線波幅嚇親。阿Man要提一提大家，跌市永遠係急且快，升市永遠花時間拉牛上樹，碌落樓梯幾時都快過上樓梯，呢個亦係缺乏耐性嘅散戶，唔願意長線投資優質股，反而對做淡大市，買入恒指或個股熊證及認沽證嘅主要原因。

雖然阿Man仍深信牛市未死，尤其係港股估值如此低迷之際，恒指PE約12至13倍，國指PE更掹車邊得10倍，呢個估值嘅港股目前要發生股災機會好微，若然如此低估值下，港股仍爆發股災，阿Man倒想見識一吓。暫時市況只係反覆，資金未有完全撤離，只係避開指數重磅股及貿易戰影響嘅板塊。未知呢場貿易口水戰要玩幾耐，既然雙方嘅徵收關稅都係五六月，睇嚟呢個四月都係繼續出牌，你來我往，大市亦隨消息波動，正好造就大戶好淡通殺。

至於唔多受影響嘅醫藥股、教育股及內需股等等，持續有資金流入，板塊之間不斷輪動，阿Man建議睇多一瓣，內房股銷售數字理想，唯然升幅難復去年勇，但喺目前市況，不失為另一個避險板塊。幾時買股都係買行業龍頭，要搵內房股吼位，不妨望實碧桂園(02007)、世茂(00813)及合景泰富(01813)等等。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)