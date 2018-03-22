重要通告 港股直擊

神州租車(00699)建議發行人民幣優先票據，定價，包括本金總額、票據的發行價及利率，透過詢價圈購方式釐定。

集團表示，所得款項用於償還現有債務及業務發展。

集團已就票據在港交所上市作出申請。