港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數急挫，當中道指挫335點，蒸發今年以來升幅；納指挫1.84%。港股今日先低後高，一度下試十天線水平，恒指連續兩日窄幅高收。不過大市今日下跌股份比例較高。

恒指今早低開198點，開市後跌逾250點，其後跌幅一度收窄至99點見半日高，不過之後復見沽壓，最多跌330點，見31183點全日低，一度失50天線(31394點)和10天線(31258點)，半日收市前跌幅收窄，中午跌169點，午後走勢進一步改善，最多倒升62點，見31576點。恒指收報31549點，升36點或0.1%，連續兩日收市靠穩，進賬47點。大市今日下跌股份比例為58%，上升股比例為42%。

全日成交額1234.81億元，較上日增加約172.58億元或16.3%。

國企指數收報12597點，跌63點或0.5%。國指三連跌，累失121點或1%。

恒指即月期貨收市升155點或0.49%，報31548點，低水2點。

A股先低後高，滬指收市升0.35%；深成指升0.08%。兩市成交額約4022億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新跌15點，報24676。

藍籌股方面，滙控(00005)跌0.3%；港交所(00388)跌1.1%；建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌0.6%；中行(03988)跌1.4%；平保(02318)跌0.3%，集團收市後公布去年盈利890.88億元人民幣，按年增42.78%。另外，領展(00823)跌1.4%；金沙中國(01928)跌1.3%；銀娛(00027)跌0.6%。相反，友邦(01299)升1.2%；中銀香港(02388)升1.4%；中石化(00386)升1.2%；中海油(00883)升0.7%；吉利(00175)升2.2%。

焦點板塊

醫藥股：石藥集團(01093)去年多賺近三成二，獲多家大行上調目標價，股價曾升14.6%創新高，收市升11.4%；藥明生物(02269)績後曾飆14.9%創新高，收市升6.3%，集團去年多賺79.05%，不派末期息。中國中藥(00570)復牌見逾兩年高，收市升4.7%，集團折讓近兩成向平保配股，集資淨額26.74億元。另外，綠葉製藥(02186)飆升12%；三生製藥(01530)升5.7%；中生製藥(01177)創新高，收市升7%；康哲藥業(00867)去年多賺22%，股價升7.8%；金斯瑞生物科技(01548)曾挫5.8%後，收市倒升2.3%。

科技股：美國納指急挫，本港科技股卻普遍造好，手機零件股升幅領前，舜宇光學(02382)去年純利29億元人民幣，按年增長1.28倍，勝預期，股價午後創上市新高，收市飆8.6%為升幅最大藍籌；通達集團(00698)曾升7.7%，收市升5.3%，集團去年盈利10.06億元，按年增長0.21%，每股派末期息3.8仙；通達旗下半新股通達宏泰(02363)創新低，收市反覆跌2.5%。瑞聲科技(02018)升4.5%；高偉電子(01415)升2.5%；比亞迪電子(00285)升1.4%；ASM太平洋(00522)升1.5%。軟件股方面，金蝶國際(00268)再創上市新高，收市升7%；中軟國際(00354)亦破頂，收市升2.5%；擎天軟件(01297)升7.2%；金山軟件(03888)尋頂，收市升0.5%。相反，閱文集團(00772)績後軟，收市跌3.1%，集團去年盈利飆14.16倍，不派息。明天公布業績的騰訊(00700)反覆升1%。

燃氣股：另一逆市造好板塊，中國燃氣(00384)創新高，收市飆升9.1%。濱海投資(02886)曾升20.4%，收市升12.3%，集團去年多賺28.56%，每股派末期息5.5仙。新天綠色能源(00956)去年多賺73.5%，每派末期息10.3分人民幣，股價曾升8.6%，收市升7.6%。另外，新奧能源(02688)創新高，收市升7.9%；港華燃氣(01083)升8.7%；華潤燃氣(01193)升3.8%；中裕燃氣(03633)升2.4%。

內房股：業績股方面，碧桂園(02007)中午公布全年純利按年大增1.26倍，股價反覆高收0.4%；華潤置地(01109)中午公布去年股東應佔溢利按年增長18.03%，股價反覆高收0.7%；SOHO中國(00410)績後挫7.4%，集團去年盈利飆4.2倍，不派末期息。其他股份先低後高，中海外(00688)升0.2%；萬科(02202)跌2.2%；中國恒大(03333)升0.4%；融創(01918)升0.7%；龍湖(00960)跌1.3%。二線股跑輸，世房(00813)跌1.4%；龍光(03380)跌2.6%；金茂(00817)跌1.4%；新城發展(01030)跌3.9%。

焦點股份

中國聯塑(02128)：午後曾升13.6%見逾一個半月高，收市升12.5%，成交額1.58億元。集團公布，去年股東應佔溢利22.93億元人民幣，按年增19.3%，每股派末期息18港仙。去年末期息每股15港仙。

鐵貨(01029)：逆市急飆，收市升28.2%，成交額8810萬元。集團發盈喜，預期截至去年12月底止年度錄得可觀溢利，而2016年度則錄得虧損1822.6萬美元。

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