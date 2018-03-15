即巿股評 港股直擊

恒指昨天低開高走，全日波幅311點。恒指收報31435點，跌166點或0.53%，成交金額1032.19億元。國指收報 12684點，跌62點或0.49%；上證收報3291點，跌18點或0.57%。三項指數都回軟，以A股表現較差。

恒指於尾市30分鐘反彈，令跌幅收窄，最終以「錘頭」收市，並守在50 SMA之上。MACD快慢線正差距擴闊，走勢仍佳。全日上升股份653隻，下跌920隻，市況偏軟。

歐盟可能將延長針對從中國進口的用於建築和家用電器的鋼板最高44.7%的關稅。料消息利淡出口建材和電器相關板塊。

美國參議院通過了修訂多德─弗蘭克法案的議案，將給予中小銀行監管寬免。預料此舉將利好美國的金融企業拓展業務。美國眾議院共和黨人將爭取本周就支出法案進行表決，避免下周出現聯邦政府關門。

美國總統特朗普選擇長期親信拉里．庫德洛擔任首席經濟顧問。庫德洛是電視台財經頻道評論員，也曾是列根總統經濟團隊成員，宣導自由貿易和減稅。庫德洛在接受訪問時指出，儘管他通常而言不喜歡關稅，但中國由於沒有遵守貿易規則，因此需要加以強硬回應，他又指「美元為王」符合美國和美國經濟的利益，美國正在仔細研究對歐盟汽車徵關稅。

投資者擔心貿易戰再升溫，加上美國2月零售銷售出乎意料按月下跌0.1%，連續第3個月下跌，利淡美股三大指數表現。今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，支持參考為31150水平。

個股介紹：

周大福(01929)的主要業務為製造及銷售主流珠寶及名貴珠寶，包括珠寶鑲嵌產品、黃金產品與鉑金/K金產品，並代理多個品牌名錶。

集團在截至2017年12月底止的3個月(第3季)，中國內地和香港及澳門市場的零售值及同店銷售表現按年持續錄得改善。內地店的零售值增長12%，同店銷售增長5%；珠寶首飾的同店平均售價由第2季的6600元升至7033元。香港及澳門的零售值增長持平，同店銷售增長5%；因銷售及平均售價上升，令季內同店銷售錄得22%增長。

在2018年1月，香港珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升10.4%，相信集團也有望受惠。

集團預測市盈率為23.103倍，周息率4.329%。股份上日收報9.01元，上望10元，止損設於8.7元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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