港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，納指再創歷史新高。港股三連升後，今日走勢反覆，最後續收逾一個月高。大市成交額縮減，下跌股份比例亦較高。

恒指低開24點，開市後曾挫132點，見31461點全日低，其後掉頭向上，曾升115點，見31709點，創2月27日以來兩周高，及後再回落，中午跌86點。午後續反覆，曾復挫過百點，尾段走勢改善，收市競價時段嘜高。恒指收報31601點，升7點，連升4日累飆1404點或4.7%，續創2月5日以來新高。大市今日下跌股份比例為55%，上升股比例為45%。

全日成交額1101.89億元，較上日減少約95.6億元。

國企指數收報12746點，升49點或0.4%。國指四連升進賬566點或4.7%。

恒指即月期貨收市跌8點或0.03%，報31586點，低水15點。

A股低收，滬指收市跌0.49%；深成指跌0.75%。兩市成交額約5024億元人民幣。

歐洲三大股市最新窄幅靠穩；美國道指期貨最新升41點，報25279。

藍籌股方面，騰訊(00700)收市報462.8元為2月1日以來新高，升幅0.6%。另外，舜宇(02382)升1.2%，連升7日；港鐵(00066)升1.5%；中信股份(00267)升1.4%；領展(00823)升0.7%；煤氣(00003)創52周高，收市升1.8%；友邦(01299)升0.1%。相反，中移動(00941)跌1.2%；滙控(00005)跌0.4%；港交所(00388)跌0.4%。國際油價下跌，最新在亞洲時段續軟，「三桶油」跌0.4%至1.9%。

焦點板塊

中資金融股：國務院機構改革方案議案出爐，中銀監和中保監整合，組建中國銀行保險監督管理委員會。中資金融股個別發展，內銀造好，農行(01288)去年多賺4.9%，並指有條件下可以派中期息，農行又非公開發行A股，集資最多1000億元人民幣，股價曾升6%，收市升5.4%；建行(00939)升1.1%；工行(01398)升1.1%；中行(03988)升1.8%；郵儲行(01658)升1%。內險方面，平保(02318)跌0.5%；新華保險(01336)跌1.7%；國壽(02628)升0.4%；財險(02328)跌0.7%；人保(01339)跌1.1%；太平(00966)跌0.5%；太保(02601)無起跌。

醫藥股：今日個別發展，中生製藥(01177)今早曾升3%，見16.06元創上市新高，收市倒跌2.4%；石藥(01093)反覆低收0.6%。另外，金斯瑞生物科技(01548)今早曾升8.1%，午後受壓曾挫10.5%，收市跌8.9%，成交額24.77億元，集團旗下治癌藥「嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)」獲內地批准臨床試驗，但集團指藥物「有高科技及高風險的特點」，未來的競爭力存在不確定性。二線股跑出，新華製藥(00719)夥阿里拓大數據等合作，股價升5.4%；百信國際(00574)急飆23.3%；億勝生物科技(01061)升7%；康臣葯業(01681)升2.5%。

內房股：主要內房跑輸，華潤置地(01109)跌1.4%；中海外(00688)跌1.8%；碧桂園(02007)跌0.1%；萬科(02202)跌1%；融創(01918)跌0.5%；中國恒大(03333)跌1.6%；龍湖(00960)跌1.3%。相反二線股造好，越秀地產(00123)創逾兩年半高，收市升5.1%；合生創展((00754)升7.2%；大悅城(00207)升5.2%；花樣年(01777)升5.7%。

焦點股份

IGG(00799)：昨日績後反覆高收，今日進一步造好，曾升8.5%見逾半年高，收市升8.3%，成交額7.03億元。集團於剛過去之周日晚公布去年純利按年增長1.15倍，擬派發第二次中期股息每股14港仙，按年增七成半。IGG首席運營官許元表示，旗下王牌遊戲《王國紀元》發展尚未見頂。

長飛光纖光纜(06869)：績後曾挫8.2%，收市反覆升0.5%，成交額5.09億元。集團公布，截至去年12月底止，全年盈利12.68億元人民幣，按年上升76.9%，不派末期息。

惠理集團(00806)：績後造好，曾升9.5%見逾一個月高，收市升6.6%，成交額2.72億元。集團公布，截至去年12月底止年度盈利20.48億元，按年飆13.89倍。每股派末期息18仙。

金貓銀貓(01815)：今日上市，收報2.39元，較招股價2.38元，高0.4%，成交額約1.6億元。不計手續費，每手1000股賺10元。

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