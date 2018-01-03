港股直擊 即巿股評

好港股連升第6日、累飆1281點後，今早進一步尋頂，再創超過十年新高。

恒指今早高開143點，開市後表現反覆，一度僅升約60點，其後再度發力，半日最多升209點，見30724點，再創逾十年新高，之後回順，升幅曾收窄至28點，見30543點今早低。恒指中午收報30615點，升100點或0.33%，大市成交額750.09億元。

國企指數報12129點，升60點或0.50%。

藍籌股方面，內房股續強，中國海外(00688)升3.23%，為表現最好恒指成份股。華潤置地(01109)升1.68%; 內需股跑出，恒安國際(01044)及蒙牛(02319)分別升3.12%及1.96%; 騰訊(00700)支撐大市，升1.3%。

光伏太陽能股造好，國家能源局公布，去年首11個月內地光伏發電量按年增長逾7成。協鑫新能源(00451)創近1個月高，半日升8.6%; 同系的保利協鑫(03800)亦升5%; 另外，興業太陽能(00750)則升2.88%。

濠賭股昨日受內地外滙局收緊境外提款影響下跌，今日普遍回升。永利澳門(01128)急升3.95%; 銀娛(00027)補回大部份下跌裂口，升1.99%; 另外，澳博(00880)及金沙中國(01928)分別升3.27%及1.52%。

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