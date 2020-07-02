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今日 04:34 國際財經

美國就業數據佳 油價升逾2%

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美國就業數據勝預期，抵消了新冠肺炎確診人數上升的憂慮，國際油價周四造好，升逾2%。

倫敦布蘭特期油收市升1.11美元或2.6%，每桶報43.14美元。紐約期油收市升83美仙或2.1%，每桶報40.65美元。

美國較早時公布，6月非農業職位增加480萬個，增幅大過預期。另外，美國單日增加超過5萬人確診，創紀錄新高。

Price期貨高級分析員Phil Flynn表示，就業數據帶來的利好蓋過疫情數據的利淡，但疫情可能影響未來數周的經濟數據，情況值得關注。

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