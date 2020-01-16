國際財經

中美正式簽訂首階段貿易協議，美國國會參議院也通過《美國－墨西哥－加拿大協議》(USMCA)，加上企業業績理想，都有利華爾街投資情緒，美股三大指數都再創即市新高，標指首次升穿3300點，道指尾段升勢擴大至超過200點。

截至本港時間凌晨約4時22分，道指報29242點，升212點或0.73%，盤中高見29244點；標普500指數報3308點，升19點或0.60%，盤中高見3310點；納指報9332點，升73點或0.80%，盤中高見9339點。

中美簽訂首階段貿易協議後，市場開始關注第二階段貿談何時展開。美國總統特朗普在Twitter貼文表示，美國現在處於中美貿易第二階段談判開始的有利位置。

大摩績佳股價飆7%

摩根士丹利(Morgan Stanley)去年第四季股東應佔盈利20.85億美元，按年增長53.2%；經調整後每股盈利1.2美元，好過市場預期的1.02美元，股價現時抽高7%；高盛都攀升1.32%。多隻科技包括思科、微軟和蘋果的升幅都超過1%，英特爾進賬0.98%

數據方面，美國上月零售銷售按月升0.3%，符合市場預期，連續3個月上升。去年11月零售銷售升幅亦向上修訂至0.3%，高於前值的0.2%。

美國上月進口物價按月一如預期增長0.3%，升幅較去年11月加快0.2個百分點；進口物價按年亦升0.5%，是9個月以來首次錄得按年升幅，並創13個月以來最大升幅。