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今日 01:19 國際財經

谷歌斥202億購大數據初創Looker

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Alphabet旗下谷歌(Google)公布，動用現金26億美元(202.8億港元)收購數據分析軟件初創企業Looker。

這是谷歌成立以來第四大金額收購個案。Looker主要業務是銷售商業用軟件，其軟件是用作協助整理雲服務大數據內的資料及完成分析後再傳送至商界本身系統。因此，收購預期有助谷歌雲服務的吸引力。

根據TechCrunch，Looker去年底進行了一次私人融資，當時的估值為16億美元，年度收入超過1億美元，年增幅逾70%。谷歌在2017年開始投資該公司。

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