國際財經

美股在「黑色星期五」購物日只有半日市，受油價急挫拖累，加上市場觀望中美元首在下周G20峰會期間能否達成貿易和解，道指維持下跌，納指則受惠晶片股造好，一度轉跌為升。

道指收市報24285點，跌178點或0.73%；標普500指數報2632點，跌17點或0.66%，較9月20日錄得的收市歷史最高位跌超過10%，進入技術調整區；納指報6938點，跌33點或0.48%，為2011年以來最差感恩節當周表現；道指與標指則遭遇2010年以來最差感恩節當周表現。

FAANG全部收跌

石油股急挫，雪佛龍下滑3.3%，埃克森美孚回落2.6%，為表現最差的兩隻道指成份股；金融股高盛跌1.8%；五隻大型科技股「FAANG」全部收跌，蘋果領跌再挫2.5%，為連跌第四日，本周累計挫近11%，本月累計暫跌超過21%，預料將創下金融危機以來的最差單月表現；Facebook下滑2.2%，Netflix與Alphabet都挫1.2%，亞馬遜回吐0.98%；費城半導體指數微跌0.04%，英特爾回吐1.0%，盤中一度反覆回升0.22%，但部份晶片股逆市造好，Nvidia升0.2%，AMD升幅更達3.4%。

本周累計，道指跌4.4%，標指跌3.8%，納指跌4.3%。

美國11月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值為55.4，低於預期及上月終值的55.7。期內，服務業PMI初值為54.4，亦低於預期的54.9。

歐洲方面，市場關注英國脫歐的發展，雖然英國與歐盟就未來的政治關係達成共識，但西班牙因直布羅陀問題，堅持反對立場。英國向西班牙承諾，將支持在一籃子脫歐協議中，加入澄清直布羅陀地位的聲明。

此外，歐盟否決意大利的財政預算案，正式啟動制裁程序，惟意大利總理孔特(Giuseppe Conte)和副總理馬約(Luigi Di Maio)先後表示，意大利堅持不會讓步。

歐洲股市整體溫和反彈，收復上日部分失地，泛歐股指Stoxx 600收市回升0.40%，該指數上日下滑0.7%。英股收市跌0.11%，德股攀升0.49%，法股進賬0.18%。

油價持續下跌，創逾一年低位，美股收市時，紐約原油期貨每桶報51.22美元，跌3.41美元或6.24%，盤中最低見50.58美元；倫敦布蘭特期油報59.46美元，跌3.14美元或5.02%，盤中最低見58.45美元。