訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:35 國際財經

對沖基金經理:全球正處債務泡沫中

放大圖片

億萬富翁對沖基金經理鍾斯(Paul Tudor Jones)認為，美國特朗普政府減稅帶動經濟加快增長，但連帶引發利率上調可能會導致信貸泡沫破滅。

鍾斯在一個經濟論壇上指出，從5萬英尺的高空俯瞰，全球可能正處在一個債務泡沫中，全球債務佔GDP的比重處於歷史高位，市場正處於非常具有挑戰性的時刻，將首次對整個企業信貸市場進行壓力測試。公司信貸可能會面臨一些非常可怕的時刻。

鍾斯表示，零利率和負利率刺激過度放貸，使市場處於危險境地。即使政策制定者作出適當回應，目前的槓桿水平也可能具有系統性威脅。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。