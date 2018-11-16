國際財經

億萬富翁對沖基金經理鍾斯(Paul Tudor Jones)認為，美國特朗普政府減稅帶動經濟加快增長，但連帶引發利率上調可能會導致信貸泡沫破滅。

鍾斯在一個經濟論壇上指出，從5萬英尺的高空俯瞰，全球可能正處在一個債務泡沫中，全球債務佔GDP的比重處於歷史高位，市場正處於非常具有挑戰性的時刻，將首次對整個企業信貸市場進行壓力測試。公司信貸可能會面臨一些非常可怕的時刻。

鍾斯表示，零利率和負利率刺激過度放貸，使市場處於危險境地。即使政策制定者作出適當回應，目前的槓桿水平也可能具有系統性威脅。