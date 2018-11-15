國際財經

英國首相文翠珊聲稱說服內閣接受脫歐協議草案之後，昨天即有4名高官辭職抗議，外界擔心文翠珊隨時下台並觸發政治危機，拖累英鎊急挫，兌港元曾跌穿十算。美國兩大零售巨擘沃爾瑪及亞馬遜股價受壓，美股周四低開，之後受惠科技設備股上揚，三大指數都收復失地，最終顯著高收。

文翠珊在香港時間周四凌晨宣布協議草案獲得內閣成員同意，曾帶動英鎊在周四亞洲時段升至1.3029美元，但英市開始交易後，多名高官相繼辭職，英鎊一度急插2%，至1.2723美元的兩周低位，是今年第二大的單日跌幅，美市尾段報1.2779美元，跌1.63%，兌港元曾跌至9.987，之後報10.012。

英國銀行股受壓，金融板塊跌逾2%，惟富時100指數未受影響，微升0.06%。法國及德國股市均挫逾0.5%。亞洲股市普遍上揚，日股則受軟銀表現不濟拖累，收市跌0.2%。

由於英國脫歐形勢混亂，市場避險需求增加，美元及圓滙獲支持。美滙指數尾段報97.06，上升0.07%。美元兌日圓報113.58，跌0.03%。歐羅報1.1329美元，微升0.15%。

美上月零售增0.8%勝預期

英國保守黨內計劃針對首相文翠珊發起不信任投票未達最低門檻，可望令她避過落台危機。文翠珊稱，大不列顛將在明年3月29日退歐，不會舉行第二輪公投。花旗分析員認為，英國留在歐盟或無協議脫歐，機會都較按文翠珊提交的協議脫歐為大。荷合銀行分析員說，硬脫歐的機會不低，未來數天都會令英鎊受壓。

美股方面，道指一度跌292點，失守25000大關，低見24787，其後反覆上行，最多漲274，高位觸及25354，單日高、低位點數波幅達566點；收市仍彈高208點或0.83%，報25289點，結束過往四個交易日連跌。標普500指數漲1.06%，收報2730點。納指更大升1.72%，收報7259點，與標指同告終止「五連跌」。沃爾瑪第三季純利勝預期，但收入未如理想，加上「股神」畢非德披露上季沽清沃爾瑪，股價下滑2%。蘋果反彈2.4%，亞馬遜攀升1.2%，思科業績前景不俗，股價上揚5.5%，為表現最強的道指成份股，帶動科技硬體生產商造好。

美國數據方面，10月零售銷售按月增0.8%，優於市場預期的0.5%，撇除汽車後按月增0.7%，亦好過預期；上周首次申領失業救濟人數為21.6萬人，多過預期，較前一周增加2000人；紐約聯儲銀行11月製造業指數升至23.3，優於預期，但費城聯儲銀行製造業指數在11月跌至12.9。

紐約期金升4.9美元或0.4%，收報每盎斯1215美元；汽車業需求強勁，鈀金升2.5%，收報每盎斯1137.4美元，創下紀錄新高。美國上周原油庫存增加1030萬桶，多於市場預期，但無礙紐約期油升0.4%，收報每桶56.46美元。布蘭特期油升0.8%，報每桶66.62美元。