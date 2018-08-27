國際財經

美國與墨西哥周一達成新貿易協議，將取代北美自由貿易協定(NAFTA)。新協議部份條款亦陸續曝光，其中涉及汽車貿易方面，要求原產地為美墨兩國的汽車在貿易合同中佔比將提升到75%，但美國針對墨西哥的「232條款」鋼鋁關稅並未被取消。

美國總統特朗普在美墨達成新貿易協議後表示，將終結現有貿易協議，與墨西哥實施最新貿易協議，NAFTA這個稱謂將更改。他又表示，新貿易協議對兩國都是很好。

冀加拿大本周完成三方貿談

按照此前計劃，美墨達成貿易協議後，加拿大將加入談判。即將卸任的墨西哥總統涅托(Pena Nieto)表示，已與特朗普通話，重申墨方希望加拿大重返談判桌，在本周完成三方貿易協議的立場。

特朗普威脅稱，若與加拿大未能達成新貿易協議，美國將對源自加拿大的汽車加徵關稅。

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)表示，特朗普政府將於周五遞交美墨新貿易協議給國會山，並希望加拿大能在本周簽署美墨兩國已經談妥的貿易協議。

萊特海澤稱，根據美墨協議，美國和北美地區在汽車貿易目錄中的比重，將從62.5%提升至75%。新協議不會限制從墨西哥的輕型汽車進口量。

鋼鋁關稅未被取消

不過，美國針對墨西哥的「232條款」鋼鋁關稅並未被取消。美墨新協議亦將免稅貨物價值「最低減讓標準」，由50美元提升至100美元，並包含更加嚴格的紡織品貿易規則。

墨西哥亦同意消除第19項爭端解決機制。日落條款轉化為一個每六年審核一次的流程，這樣將不會造成貿易協議到期失效。新協議將有16年的有效期，在完成每個六年期限的審查之後，將再延長16年。