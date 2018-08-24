國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在全球央行行長會議上表示，若強勁的收入和就業增長持續，進一步加息可能適合，而漸進式加息是為了避免利率攀升太慢或太快的風險。

他續稱，聯儲局沒有看到通脹加速超過2%的明顯跡象，經濟過熱的風險看似並不是很高；目前美國經濟表現強勁，通脹率接近2%目標，大多數想找工作的人都能找到工作。

鮑威爾又說，若通脹預期發生變化或面臨危機威脅，有信心聯儲局將採取一切可能的措施，並稱可以通過完成其政策使命，為解決經濟中的長期結構性問題的進程提供最好支持。