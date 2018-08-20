國際財經

德國財政部指出，土耳其貨幣里拉貶值危機為德國經濟帶來新的危機。此前，美國與歐盟的貿易爭拗與英國脫離歐盟的問題，已對該國帶來威脅。

土耳其里拉兌美元滙價今年以來已貶值40%。德國是土耳其的第二大外資來源國，而歐盟則是土耳其最大貿易夥伴。

財政部月報表示，美國與歐盟的貿易爭拗與英國脫離歐盟問題仍然困擾該國，但土耳其危機卻是一項全新的挑戰。不過，月報認為，即使如此，德國經濟可望保持強勁，主要是受惠於公共開支、個人消費增長、低利率、勞動市場強勁，以及實質工資增長等因素。