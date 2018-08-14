國際財經

土耳其觸發全球金融動盪兩天後，當地貨幣里拉周二終於反彈，市場情緒暫時平伏下來。美股亦反彈，主要受惠業績繼續報喜，以及消費、金融與科技類股份帶動。美元一度回吐，踏入美市又再上升，美滙指數再創逾一年高位，令金價雖然止跌回升，但仍局限在一年半低位。

道指標指終止「四連跌」

道指最多升151點，收市漲112點或0.45%，報25299點，與標指同告終止「四連跌」；標指收市升0.64%，報2839點；納指則上揚0.65%，報7870點。標指11個主要板塊全數回升，科技股上揚，其中晶片生產商Nvidia表示研發出性能更強的晶片，股價彈2%。消費及銀行股亦普遍造好，藥房股Walgreens抽升3.2%，是表現最佳道指成分股，高盛則反彈1.1%。Coach母公司Tapestry上季業績強勁，股價勁升12%。美國家居裝修用品零售商家得寶同樣業績勝預期，並調高本年度收入預測，但股價先升後低收0.5%。

美滙再創一年高

歐股初段跟隨全球大市上升，惟臨近收市反覆，德股收市保住不足1點的升幅，但法股和英股分別低收0.16%及0.40%。

歐羅一度回升至1.1429美元，惟至美市時曾跌至1.1332美元的新逾一年低位，尾段報1.1347美元，跌0.56%。美滙指數創出新的逾一年高位，觸及96.79，尾段報96.68，升0.38%。紐約12月期金升1.8美元或0.2%，收報每盎斯1200.70美元。

油價先升後跌，布蘭特期油跌0.2%，每桶報72.46美元；紐約期油跌0.2%，報67.04美元。美國7月進口價格維持在6月水平不變，反映美元升值紓緩通脹壓力，惟按年增長4.8%，是6年來最大增幅。