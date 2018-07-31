國際財經

中美據報有意重啟貿易談判，刺激美股周二上揚，道指一度升184點。市場同時正等候蘋果於周二美股收市後公布業績，以及聯儲局周三公布議息聲明。彭博引述消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴和美國財長努欽各自的代表，正在私下商討重啟貿易談判的可能性，希望能夠避免爆發全面貿易戰。報道指出，談判內容等細節仍未有定論，但中美雙方同意需要保持對話。

科技股扭頹勢 蘋果靠穩

道指扭轉過去兩個交易日跌勢，收漲108點或0.43%，報25415點；貿易敏感股表現佳，波音和Caterpillar分別升1.49%及2.90%；3M上揚3.51%，是表現最佳成分股。標指進賬0.49%，報2816點；科技股擺脫之前3個交易日的頹勢，納指反彈0.55%，報7671點；Facebook抽高0.89%；其他重磅科技股個別發展，蘋果在業績前升0.2%。

總結7月表現，道指飆4.7%，單月升幅創今年1月以來最大；標指漲約3.6%，為連續第四個月造好；納指升2.2%，亦是連升四個月。

紐約證交所的FANG+指數周一較6月高位累挫超過10%，步入調整區。該指數專門追蹤FANG（Facebook、亞馬遜、Netflix和Alphabet），以及Tesla等多隻高增長科技股。

英國石油（BP）和瑞信業績超預期，帶動歐股企穩，主要歐股市場中以英國表現較佳，高收0.62%，報7748點。

日央行維持量寬不變 圓滙急挫

日本央行意外地維持量化寬鬆措施不變，日圓兌美元滙價回落至111.81日圓，前一天為111.06。ICE美滙指數升0.2%至94.471。紐約12月期金升2.1美元或0.2%，收報每盎斯1233.60美元。

有調查顯示石油出口國組織（OPEC）7月產量升至今年新高，而且美國似乎對伊朗態度軟化，推低油價，布蘭特期油收市跌1%，每桶報74.25美元，紐約期油挫近2%，報68.76美元。

美國6月消費開支增長0.4%，符合預期，聯儲局愛用的通脹指標、核心個人消費開支（PCE）物價指數按月升0.1%，與預期相符，按年升1.9%。Case-Shiller的20大城市樓價指數5月按年增長6.5%，低於4月的6.7%，仍高於市場估計。7月芝加哥採購經理指數（PMI）升至65.5，為6個月新高。會議局7月消費信心指數報127.4，高於預期。